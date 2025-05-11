На данный момент, объём самого вместительного HDD компании - 36 ТБ.

Seagate собирается выпустить жёсткий диск на 100 ТБ к 2030 году. Об этом в интервью CNBC заявил коммерческий директор компании. По его словам, спрос со стороны индустрий ИИ и высокопроизводительных вычислений требует резкого роста ёмкости.

Сейчас у Seagate есть модель Exos Mozaic 3+ объёмом 36 ТБ, но её продают только избранным клиентам. Эта линейка построена на технологии HAMR (heat-assisted magnetic recording), которая позволяет плотнее записывать данные за счёт локального нагрева пластин перед записью.

Внутри - десять стеклянных пластин по 6 ТБ каждая, так что теоретический предел для нынешней платформы - 60 ТБ. Но реальность скромнее: следующая серия, Mozaic 4+, обещана на 2026 год с накопителями чуть выше 40 ТБ, а Mozaic 5+ - не раньше 2028-го, с объёмом до 50 ТБ.

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Это уже отклонение от планов 2017 года, где к 2026 году обещали 50 ТБ. Так что слова о 100 ТБ к 2030-му лучше воспринимать с долей скепсиса, если у Seagate нет в запасе чего-то радикально нового.

Кроме технических сложностей, есть ещё и вопрос энергопотребления. Центры обработки данных становятся всё прожорливее, особенно на фоне роста ИИ-инфраструктуры. Seagate утверждает, что учитывает это: новые диски будут потреблять меньше энергии на терабайт, а высокая плотность хранения позволит экономить место и ресурсы в дата-центрах. Также компания говорит о переходе на возобновляемые источники энергии в производстве.

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