Один из мужчин проживал в этом отеле последние два года.

В Кракове (Польша) нашли тела двух мужчин. Об этом говорится в сообщении полиции Малопольского воеводства.

Отмечается, что мертвые мужчины были найдены 10 мая. По словам следователей, одним из погибших оказался 58-летний украинец, который проживал в номере одного из городских отелей, в котором его же и нашли, последние два года.

Позже комиссар Петр Шпех из Главного управления муниципальной полиции Кракова в интервью телеканалу TVN24 заявил, что вторым мужчиной также оказался гражданин Украины.

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"Речь идет о двух 58-летних мужчинах, один из которых погиб, другой, скорее всего, покончил жизнь самоубийством. Оба мужчины были гражданами Украины", - отметил он.

Отмечается, что одного из них персонал отеля знал, поскольку он около двух лет снимал там отель. По предварительной информации, один из мужчин был убит, а другой покончил жизнь самоубийством.

"Предварительно можно говорить о так называемом удлиненном самоубийстве, то есть ситуацию, когда человек убивает кого-то, а потом сам лишает себя жизни", - отметила младший инспектор, пресс-секретарь Краковской воеводской комендатуры полиции Катажина Цисло.

По словам пресс-секретаря, оба тела будут направлены на вскрытие, после чего станут известны причины и время смертей мужчин.

В Украине такую ситуацию пока не комментировали.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше в отеле нашли мертвым украинца. Тогда полицейские только выясняли обстоятельства инцидента.

Инциденты с украинцами за рубежом - последние новости

Как писал УНИАН, в Италии в ужасной аварии погибла 21-летняя украинка. Как оказалось, автомобиль двигался он со скоростью 250 километров в час. После чего машина вылетела с дороги, перевернулась, врезалась в дерево и загорелась.

Также сообщалось, что в Чехии во время митинга напали на парня, который держал украинский флаг. Нападавшие призвали украинских митингующих возвращаться в Украину, а позже вообще пытались забрать флаг у юноши.

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