По словам военного, в украинской армии сейчас большая нехватка офицеров.

Философия проекта "Контракт 18-24" рассчитана на тех молодых людей данной возрастной категории, которые добровольно готовы присоединиться к Силам обороны на один год.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента, экс-командир 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса в интервью на Армия TV, отвечая на вопрос по поводу того, почему офицеры не получают выплат, если они присоединились к армии в таком же возрасте.

"Если это выпускник военной кафедры, то это немного другая история. Он решил пройти обучение на кафедре самостоятельно. А если речь идет об офицерах, которые закончили высшее военное учебное заведение, то это люди, которые сознательно выбрали свою профессию", - подчеркнул Палиса.

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Он отметил, что философия контракта для тех, кому 18-24 года и по законодательству они не подлежат мобилизации, заключается в том, чтобы промотивировать людей, которые добровольно присоединяются к Вооруженным силам Украины.

"Поэтому в случае с контрактом 18-24 для солдата это добровольная история, которая промотивирована финансовыми и другими льготами", - сказал Палиса.

По его словам, офицер получает специальное образование и это его обязанность защищать государство, то есть он военнообязанный.

Палиса отметил, что сейчас большая нехватка офицеров в украинской армии. По его словам, это, в частности, связано с тем, что идет война и Вооруженные силы Украины масштабировались за короткий период в четыре раза. Он подчеркнул, что роль офицера может быть иногда недооценена.

"Когда выбывает из строя офицер-лидер коллектива, то тогда все понимают его влияние, если оборона дает трещину на этом участке, есть высокая вероятность потери управления на определенный период времени, какой-то определенной дезорганизации. Важно, если у командира есть рядом офицер или сержант, который сможет, условно говоря, подхватить падающий флаг и предотвратить дезорганизацию и системы управления и обороны", - добавил он.

Контракты 18-24 - что известно

Как сообщал УНИАН, в феврале 2025 года Министерство обороны Украины официально начало проект "Контракт 18-24" - добровольную инициативу для украинцев возрастной категории 18-24 года, которая готова присоединиться к Силам обороны на один год.

В Минобороны отмечали, что "Контракт 18-24" предлагает финансовую стабильность, гарантированную государством. В частности, предполагается:

контракт на 1 000 000 грн, из которых 200 000 грн выплачиваются сразу, а остальные - во время службы;

добровольцы будут получать ежемесячное денежное обеспечение - до 120 000 грн + доплаты за боевые задачи;

в целом до 2 000 000 грн в год;

бесплатный проезд и коммунальные льготы;

обучение в учебных заведениях в пределах квот за средства государства, после окончания контракта;

право на выезд за границу после 1 года службы;

возможность самостоятельно выбрать место прохождения ВВК;

ипотека 0.0% годовых после окончания контракта ("еОселя");

самостоятельный выбор части и специальности;

компенсация аренды жилья на время службы;

медицинское обеспечение + стоматология и зубопротезирование.

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