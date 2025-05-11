Как заявил президент США, по крайней мере, стороны "смогут определить, возможно ли заключение соглашения", а если нет - то Европа и Штаты "будут знать, как обстоят дела, и смогут действовать соответственно".

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции.

"Президент России Путин не хочет заключать соглашение о прекращении огня с Украиной, а хочет встретиться в четверг (15 мая) в Турции, чтобы обсудить возможное прекращение кровавой войны. Украина должна согласиться на это немедленно", - написал Трамп в соцсетях.

По его словам, по крайней мере, стороны "смогут определить, возможно ли заключение соглашения":

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"А если нет, то европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и смогут действовать соответственно!".

Как добавил Трамп, он начинает сомневаться, что "Украина пойдет на сделку с Путиным", язвительно отметив, что тот "слишком занят празднованием Победы во Второй мировой войне". При этом президент США в очередной раз подчеркнул, что без Штатов ее было бы невозможно выиграть "даже близко!".

"Проведите встречу, сейчас же!!!" - призвал американский лидер.

Переговоры Украины и России: ультиматум Путина

Напомним, накануне Украина, Европа и США догвоорились о полном прекращении огня с 12 мая на 30 дней. И как только оно будет достигнуто, Украина будет готова к встречам и переговорам "в любом формате", заявлял президент Владимир Зеленский.

Однако, глава Кремля Владимир Путин отклонил предложение о прекращении огня и выдвинул по сути очередной ультиматум: в четверг, 15 мая, продолжить переговоры в Стамбуле, которые были прерваны в конце 2022 года.

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