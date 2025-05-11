На Херсонщине ежедневно небольшие группы пехоты противника проводят разведывательно-поисковые действия, говорит Волошин.

Российская армия просто сейчас не имеет достаточных сил и средств, чтобы осуществить масштабное форсирование реки Днепр на Херсонщине, но это не значит, что наступление не состоится вообще. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

По его словам, сейчас на Херсонщине ежедневно небольшие группы пехоты противника проводят разведывательно-поисковые действия. В частности, одна-две лодки пытаются высадиться в островной зоне и провести разведку переднего края ВСУ, наших укреплений, инженерных заграждений, системы огня, которая есть в этой островной зоне. Как отметил Волошин, такие действия враг проводит с регулярностью до трех в сутки.

Спикер рассказал, что сейчас украинская разведка не обнаружила достаточно сил и средств противника для проведения масштабного форсирования и высадки десанта россиян на правом берегу Днепра. Как пояснил военный, осуществлять такие действия небольшими штурмовыми группами нет смысла - это не даст противнику преференций.

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"Здесь нужна большая штурмовая операция, а для ее проведения необходимо собрать много сил и средств. Спрятать такое скопление от современных средств разведки почти невозможно. Поэтому большой угрозы в ближайшее время не ожидается. Однако противник довольно коварный, и говорить, что угрозы о проведении форсировочной операции нет вообще, я бы не спешил", - отметил Волошин.

Ситуция на правобережной Херсонщине

Как писал УНИАН, представитель Сил обороны юга Владислав Волошин ранее сказал, что армия РФ постоянно охотится на мирных жителей правобережной Херсонщины, чтобы создать там "мертвую зону". Людей хотят заставить покинуть свои дома. В частности, оккупанты наносят удары по людям, по гражданской застройке, чтобы в прибрежной зоне были только военные.

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