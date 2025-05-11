Когда в жару припарковываете машину и уходите из нее - проанализируйте, что оставляете в салоне.

Есть перечень вещей, которые нельзя оставлять в автомобиле в жару. Речь идет не только о том, что они могут повредиться и стать непригодными к дальнейшему использованию, но и что это может привести к определенной опасности.

Издание SlashGear опубликовали список из 10 вещей, которые не должны лежать в автомобиле, когда на улице высокая температура воздуха, а вы оставляете машину припаркованной надолго.

1. Аптечка первой помощи

Один из худших врагов аптечек первой помощи - экстремальная температура, причем как низкая, так и высокая. Лучше всего аптечку в авто держать в изоляции и прохладе. Есть две меры безопасности. Во-первых, аптечку нужно наполнить вещами, которые меньше других подвергаются воздействию температуры. Например, некоторые бинты лучше выдерживают жару, некоторые - хуже. Во-вторых, следует положить все в прочный, водо- и термостойкий футляр.

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Удобный способ изолировать аптечку в крайнем случае - заполнить пустое пространство бутылками с водой. Вода нагревается долго, поэтому на какое-то время это будет эффективная изоляция.

2. Солнцезащитный крем

По иронии судьбы худший враг солнцезащитного крема - солнце, точнее, тепло. Это означает, что внутри вашего автомобиля даже участки, защищенные от света (бардачок, багажник, сумка), не безопасны для солнцезащитного крема.

Большинство солнцезащитных кремов - это определенные химические соединения, которые разрушаются при постоянном воздействии тепла свыше 24°C. Если вам нужно взять крем с собой, хорошей идеей будет положить его в сумку-холодильник.

3. Лекарства

Конечно, не все лекарства станут неэффективными из-за экстремальной жары. Солевой раствор, например, очень устойчив к высокой тепрературе. А тем временем адреналин и инсулин - потенциально спасительные препараты, которые многие держат всегда с собой, однако они очень чувствительны к теплу.

Несколько часов на солнце их не испортят, однако они могут стать неэффективными уже после нескольких дней в раскаленном автомобиле. Для таких лекарств необходимую температуру можно поддерживать только с помощью изолированного контейнера.

4. Тампоны

Тепло может испортить тампоны раньше окончания срока годности, и бывает очень трудно отличить качественный тампон от испорченного. Вообще срок годности тампонов - пять лет с момента производства, а чрезмерная влага внутри авто может привести к появлению плесени на тампоне еще до истечения срока годности. Стоит помнить, что воздух, как правило, более влажный при более высоких температурах.

Если вы не уверены, безопасен ли тампон, поскольку он некоторое время хранился неправильно, то лучше выбросьте его. Риск того не стоит.

5. Очки

Тепло может повредить очки. Любое пластиковое изделие может быть полностью разрушено длительным воздействием высокой температуры. Даже если ваши линзы изготовлены из стекла, жара может им повредить. Поляризованные очки являются одним из примеров, ведь чрезмерное нагревание повреждает пленку, которая обеспечивает этот эффект. Пленка не просто соскользнет с линз, если будет слишком жарко, а это приведет еще и к "растрескиванию" - образованию многих крошечных трещин, которые могут испортить вполне исправную пару очков.

6. Все виды контрацепции

Жара может разрушить любой вид контрацепции. Презервативы, которые люди намеренно оставляют в автомобилях, изготовлены из латекса, поэтому, конечно, они уязвимы к теплу. 38 °C - максимальная температура, которую презервативы могут выдерживать лишь несколько дней, а 29 °C - оптимальная температура длительного хранения.

Автомобили же могут нагреваться значительно сильнее, что потенциально может разрушить эффективность контрацептивов менее чем за неделю.

Противозачаточные таблетки тоже чувствительны к нагреванию. Как и почти все лекарства, их следует выбрасывать, если они хранятся при достаточно высокой температуре (иногда до 20°C) в течение нескольких дней или дольше. Это не только может снизить их эффективность, но и вызвать заболевание.

7. Пластиковые бутылки для воды

Пластиковые бутылки могут вызвать пожар. Конечно, это очень маловероятно, ведь бутылке с водой нужно достичь температуры 200 °C, чтобы загореться, а затем огню придется иметь дело с водой внутри. Однако, если оставить её под прямыми солнечными лучами, бутылка может действовать как лупа и сжечь всё, что рядом с ней. Ради безопасности полные бутылки храните в защищенном месте, например, в багажнике или в сумке.

Кроме того, вода, которая хранилась долго в пластиковой бутылке при температуре 27 °C, может быть загрязнена следами химических веществ из пластика. Исследование показало, что за 4 недели при 70 °C вода может загрязниться таким опасным химическим веществом, как сурьма. Кроме того, теплая вода чрезвычайно хорошо способствует размножению бактерий, содержащихся в повторно использованной емкости. Лучшее решение - держать воду в многоразовой непластиковой бутылке и вовремя ее мыть.

8. Аэрозольные баллончики

Аэрозольные баллончики, или баллончики с распылителем, - это емкости под давлением. Сжатый газ, как и все газы, стремится занять как можно больше места и расшириться. Когда в баллончике образуется отверстие, например, когда механизм активируется и открывается клапан, газ выталкивает жидкость.

Тепло повышает давление газа, а чрезмерный нагрев может даже привести к взрыву. Поэтому лучше такие баллончики не держать в автомобиле.

9. Конфеты и шоколад

Конфеты и шоколад, которые хранились в раскаленной машине, не слишком опасны для здоровья. Но, если вы их оставили в салоне в жару, вероятно, после этого вам придется потратить день на чистку пассажирского сиденья, поэтому лучше не оставлять этих лакомств, когда паркуете авто и выходите из него.

10. Электроника

Телефон, ноутбук, камеры не должны долго оставаться горячими. Именно поэтому компьютеры и игровые консоли имеют вентиляционные отверстия - воздух помогает внутренней части корпуса оставаться прохладной. Если температура становится слишком высокой, большинство из них самостоятельно выключается. Однако сонявшееся тепло автоматически не выключится, а будет продолжать расти, потенциально превышая безопасные уровни и повреждая оборудование.

Ранее УНИАН рассказывал, почему в жару нельзя заправлять полный бак. Дело в том, что бензин и дизельное топливо имеют свойство расширяться при нагревании. Поэтому в жаркую погоду это точно противопоказано. Если бак заполнен до краев, это может привести к утечке бензина через клапан вентиляции топливного бака или горловину.

Такая утечка не только опасна из-за риска возгорания, но она также может повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Рекомендуется не заполнять бак более чем на 90% в жаркие дни.

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