Сибига не верит, что Путин приедет на переговоры в Стамбул

Глава МИД Украины считает, что российскому диктатору не хватит мужества.

Вероятность приезда Владимира Путина на переговоры с Владимиром Зеленским в Стамбуле является очень низкой. Об этом на платформе Х написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Так, он сделал ретвит сообщения президента Украины с анонсом поездки в Турцию на следующей неделе и предложением провести прямые переговоры с российским диктатором.

"Вот что делает настоящий лидер. Он не прячется ни за кого и ни за что. Очень маловероятно, что российская сторона имеет хоть крупицу такого мужества", - написал Сибига.

Видео дня

Ультиматум Путину и переговоры

Как писал УНИАН, вчера Владимир Зеленский совместно с лидерами Европы озвучил Путину ультиматум: либо Россия соглашается на всеобъемлющее безусловное прекращение огня с понедельника, либо ее ждет новый пакет санкций от Европы и Америки.

Поздно ночью российский диктатор сделал заявление, в котором уклонился от прямого ответа на то, согласна ли Россия на перемирие, но предложил начать прямые переговоры о мире с Украиной в Турции.

Сегодня Зеленский отреагировал на это и сообщил, что он прибудет в Турцию в четверг, и надеется, что Путин тоже приедет на переговоры.

Вас также могут заинтересовать новости: