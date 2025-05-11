Россияне так загрязнили собственные пляжи, что теперь им негде отдыхать, кроме как в Крыму, превращенном в сплошную военную базу.

Из-за декабрьского разлива мазута с российских танкеров значительная часть черноморского побережья России стала непригодной для пляжного отдыха. Поэтому российские курортники массово потянулись в оккупированный Крым, игнорируя военные угрозы. Следствием стали огромные очереди на Керченском мосту, рассказал в эфире телемарафона спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Для них (оккупантов - УНИАН) это является дополнительной сложностью, потому что надо больше персонала, больше мер, чтобы обеспечить безопасность. Но, несмотря на то, что там (в очереди на Крымский мост - УНИАН) надо стоять часами, а иногда и сутки, они (туристы - УНИАН) туда стараются чаще ездить. А росгвардия и компания имеют дополнительные хлопоты, как это организовать", - добавил он.

По словам Плетенчука, россияне довольно плотно насыщают Крым системами ПВО. Иногда это выглядит немного странно, потому что реальная плотность перекрытия Крыма гораздо выше, чем на многих участках, в том числе на территории самой РФ.

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"Для россиян Крым имеет и логистическое, и символическое значение. Но ПВО там минусовались и до этого, происходит это и сейчас. Там есть что уничтожать. Там довольно высокая концентрация ПВО", - пояснил спикер.

Как отметил Плетенчук, в условиях западных санкций определенные системы ПВО стали для россиян искусственным товаром, потому что оккупанты вынуждены как-то добывать соответствующие элементы, электронную базу, которая не является российского производства.

"Электронная система всегда для них была слабым местом, но, как вы видите, пока они в эту игру играют, несмотря на потери", - сказал Плетенчук.

По его словам, во время так называемого трехдневного перемирия оккупанты выводили в Черное море носители "Калибров".

"Они выводили несколько ракетоносителей во время так называемых празднований. Это было связано с обеспечением охраны... Возможно, ожидали от нас каких-то сюрпризов, но после окончания празднований в пункте базирования Новороссийск, они эти носители завели обратно. Сейчас в акватории отсутствуют какие-либо единицы", - сказал Плетенчук.

Война в Крыму

Как писал УНИАН, в последнее время важным направлением для глубоких ударов ВСУ стал временно оккупированный Крым, который превратился в основную площадку для уничтожения российской противовоздушной обороны. В этом году именно на полуострове было ликвидировано наибольшее количество средств ПВО, чем на любом другом участке фронта или на территории РФ.

По словам военного обозревателя Александра Коваленко, постепенное выбивание российской ПВО в Крыму, начатое в 2024 году с помощью ракет ATACMS, сейчас перешло в более систематическую охоту с использованием ударных дронов.

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