Дебби Франк была личным астрологом принцессы с 1989 года до дня ее смерти в 1997-м.

Астролог принцессы Дианы Дебби Франк дала неутешительный прогноз относительно недалекого будущего одной из самых ярких пар королевской семьи - Меган Маркл и принц Гарри.

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"Их контракты души начинают тянуть их в разные стороны. Меган должна идти вперед, а Гарри - вернуться к своим корням и семье", - предупредила она в своей статье для Daily Mail.

Меган Маркл и принц Гарри - прогноз на 1,5 года

По ее словам, Меган родилась, чтобы привлекать внимание - это ее "контракт души" или предназначение, согласно ее натальной карте. В ближайшем будущем, особенно в 2025 году, звезды указывают на переломный момент в жизни Меган и уникальный шанс для нее пойти собственным путем и оказать большое влияние, отметила астролог.

"Однако это также может стать источником проблем в ее отношениях с принцем Гарри", - заявила Франк

Она добавила, что Меган было предначертано не быть "королевской женой", а создать свое собственное место в мире.

"Меган остро воспринимает критику и находится под постоянным наблюдением. Ей всё время кажется, что она должна доказать, что достойна большего… Она говорит, что хочет "изменить мир", но на самом деле, ей нужно изменить себя - снизить важность внешнего признания и укрепить внутреннюю любовь к себе… И она будет искать все новые и новые способы добиться славы и успеха. Её амбиции будут только расти", - отметила астролог.

По ее словам, в 2026 году Плутон будет в оппозиции к ее Меркурию Маркл, и она станет еще более решительной в том, чтобы стать мощной фигурой в медиа. Однако, в тот же год, по прогнозу Франк, Маркл ждут "штормовые воды" и серьезное столкновение с реальностью:

"Кажется, она ясно осознает свой путь и идет по нему с целью. А вот о Гарри так сказать нельзя. Согласно его натальной карте, в последние годы он потерял себя под угнетающим влиянием Нептуна. Реактивный Уран воздействует на его Луну - отсюда конфликты с семьёй и внутренняя нестабильность. Он погряз в бесконечной борьбе".

Астролог объяснила, что Гарри склонен занимать подчинённую роль в чужой истории. Ему нужно "приземлиться" и сосредоточиться на полезной деятельности, иначе он рискует быть втянутым в амбиции Меган, которые не совпадают с его собственным "контрактом души".

Сметь принцессы Дианы 31 августа 1997 года

Также Дебби Франк поведала, что работает с королевскими натальными картами десятилетиями и была личным астрологом принцессы Дианы с 1989 года до ее смерти в 1997-м.

"Многие спрашивают, предвидела ли я что-то плохое перед смертью Дианы, но с этической точки зрения нельзя предсказывать смерть - астрология, прежде всего, инструмент исцеления, а не гадания. Тем не менее, мы с Дианой обсуждали грядущее мощное затмение 1 сентября 1997 года - в тот день она должна была вернуться из Парижа к своим сыновьям. Я знала, что в этот день произойдет нечто значительное. В моём опыте затмения часто предвещают важные события для королевской семьи: свадьба Дианы и Чарльза, рождения Уильяма и Кейт - все это произошло во время затмений", - вспомнила Дебби.

По ее словам, Диана надеялась, что сентябрьское затмение принесет ей что-то хорошее, но, увы, оно предвосхитило один из самых трагичных дней в истории - она погибла за день до него.

Напомним, ранее "живой Нострадамус" сделал суровое предсказание на 25 лет вперед, касающееся королевской семьи.

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