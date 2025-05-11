Также на этом направлении армия РФ использует много БпЛА.

На Северском направлении российские оккупанты накопили большое количество мотоциклов, чтобы штурмовать украинские позиции. Об этом заявил командир взвода беспилотных авиакомплексов 122 отдельного батальона 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады Денис Волох в эфире "Единые новости", цитирует "Суспільне".

Известно, что бригада держит оборону в районе Белогоровки, что на Луганщине и административной границе с Донецкой областью. На этом направлении армия РФ идет в штурмы пехотой и легкой техникой.

"Малыми группами от двух до шести мотоциклов. Но нам известно, что они накопили силы, собрали большое количество мотоциклов, но еще их не использовали. Немного есть сложности в работе с мототехникой, но мы уничтожаем как и их, так и автомобили, пехоту. Общих трудностей в этом нет", - заверил Волох.

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Командир подчеркнул, что на Северском направлении оккупанты применяют много дронов.

"Активно используют дроны на оптоволокне, почти ежедневно. Это является большой проблемой на данном этапе. Мы также используем достаточно эффективно: уничтожаем врага, технику, достаем там, где они этого не ждут", - подчеркнул военный.

По его словам, противодействовать оптоволокну можно только с помощью стрелкового оружия и помпового ружья.

"Какого-то решения технологического против "оптики" еще нет, ни у нас, ни у противника", - отметил Волох.

Он добавил, что армия РФ быстро пополняет потери и продолжает атаковать на Северском участке фронта.

"Потери мы наносим противнику довольно немалые, но военнослужащих у них хватает, несмотря на большие потери", - сказал воин.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин ответил, может ли РФ начать большое наступление на правобережье Херсонщины. По его словам, сейчас в Херсонской области ежедневно небольшие группы пехоты врага проводят разведывательно-поисковые действия.

Также сообщалось, что ВСУ выиграли важную битву на Харьковщине. Отмечается, что битву за лесной массив "Берлин", которая длилась 5,5 месяцев, выиграли бойцы 13 бригады Национальной гвардии "Хартия" и 92 отдельной штурмовой бригады.

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