Эксперты считают, что экономика еврозоны вышла из рецессии

Тем не менее, в докладе, опубликованном во вторник, 3 сентября, эксперты предупреждают, что о полном выздоровлении мировой экономики говорить еще рано, передает dw.de со ссылкой на агентство dpa.

Во Франции, ФРГ и Великобритании ВВП будет расти быстрее, чем ожидалось. Так, согласно экспертной оценке, во Франции - второй по величине экономике Европы, - ВВП до конца текущего года предстоит вырасти на 0,3 процента. При этом еще четыре месяца назад эксперты предсказывали его падение на 0,3 процента. Прогноз по Германии, согласно которому рост ВВП должен был составить 0,4 процента, был скорректирован до 0,7 процентов. Прогноз роста ВВП Великобритании увеличился с 0,8 до 1,5 процента.

Одновременно ОЭСР снизил оценку роста экономики США на 2013 год с 1,9 до 1,7 процента, а для Китая прогноз ухудшен с 7,8 до 7,4 процента, сообщает агентство AFP.

Оценки для Японии и Италии сохранились на прежнем уровне. Рост японской экономики составит 1,6 процента, а падение итальянской - 1,8 процента. Одновременно авторы доклада отмечают, что государство должно поддерживать экономику при помощи ”нестандартной денежно-кредитной политики”.