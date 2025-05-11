Если российская армия полностью перейдет на мотоциклетные штурмы, это станет проблемой для обеих сторон.

На фоне исчерпания запасов бронетехники и тотального доминирования украинских дронов в небе российская армия вынуждена переходить на использование мотоциклов в штурмовых действиях. Это шаг отчаяния, который может стать осмысленной стратегией, пишет Business Insider.

Автор публикации признает, что мотоциклы использовали во всех больших войнах эпохи машин, но как средство передвижения в тылу и в прифронтовой зоне. Вероятно, россияне являются первыми, кто в бою заменил танки и БМП на мотоциклы.

"Увеличение использования Россией мотоциклов является адаптацией в ответ на повсеместные удары украинских беспилотников по российской бронетехнике и непомерные потери бронетехники, которые российские войска понесли в конце 2023 и в 2024 годах", - говорится в новом отчете американского Института изучения войны.

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Следует признать, что мотоцикл имеет свои очевидные сильные стороны - это достаточно быстрая и маневренная техника, которая может преодолевать опасную зону в короткое время, избегая ударов беспилотников. И именно поэтому россияне, похоже, сейчас делают ставку на мотоциклетные штурмовые отряды. При этом использование мотоциклов происходит в определенной степени осмысленно.

"Российские мотоциклисты сейчас атакуют колоннами из восьми мотоциклов при поддержке систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Российские военнослужащие везут системы РЭБ впереди, в центре и в конце колонн, чтобы защитить мотоциклы от ударов украинских беспилотников", - рассказал украинский военный, который воюет на Покровском направлении.

Россия использует мотоциклистов в двух сценариях - или методом "наскока и бегства" или как способ быстрого лобового прорыва укрепленной обороны.

Институт изучения войны отмечает, что использование мотоциклов не было идеей российского верховного командования, оно стало отчаянной импровизацией на передовой в условиях высоких потерь от украинских дронов. В свое время так же начиналось и использование дронов в российской армии.

Сейчас Министерство обороны России пытается официально организовать фронтовые операции с использованием мотоциклов. В частности предполагается создание центров подготовки мотоциклистов, а также интеграция мотоциклетных подразделений в регулярные военные формирования. Это означает, что концепция мотоциклетного штурма может быть распространена на все российские бригады в Украине и, возможно, станет частью российской тактики в будущих войнах.

Однако централизованная мотоциклизация российской армии несет в себе и определенные риски, говорят аналитики. В частности это может снизить способность российской армии адаптироваться к новым реалиям фронта, отмечают аналитики.

Война в Украине: использование мотоциклов

Как писал УНИАН, из-за недостатка боевой техники россияне используют практически любой гражданский транспорт для штурмов. Так, в конце апреля россияне пошли в штурм на школьном автобусе.

Однако чаще всего для этого начали использовать именно мотоциклы, причем в большом количестве. В одной атаке могут быть задействованы десятки мотоциклистов. В большинстве случаев такие атаки заканчиваются ничем кроме огромных потерь.

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