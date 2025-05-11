Фермеры отчаянно пытаются спасти то, что еще не вымерзло.

Необычно холодный май этого года сильно навредил украинским фермерам. Аграрии жалуются, что из-за ночных заморозков уже потеряли урожай некоторых овощей, или по крайней мере то, что успели посадить.

Так, фермер из Винницкой области обнародовал видео в Тик-Токе, где показал потерянный урожай капусты.

"Хотя передавало +1, вся капуста вымерзла. [Убытки] - минус миллион. Вымерзло в районе двух гектаров. Вот такие заработки. 2025 год", - говорит он в ролике.

Также в Сети распространяются видео того, как некоторые фермеры пытаются спасать растения от холода. Так, фермер из Ивано-Франковской области зажег огонь прямо между рядами винограда, потому что температура воздуха упала до нуля.

На другом видео фермер на Закарпатье пытается спасти клубнику, трактором таская между рядами подожженную тракторную шину. Насколько этот метод является эффективным, можно догадаться и без профильного образования.

Более осмысленные действия можно увидеть на другом видео, где люди укрывают поле картофеля агроволокном. Однако в комментариях пользователи отмечают, что и это вряд ли поможет. Некоторые добавляют, что календарь посадок придумали не просто так, и чтобы не терять урожаи из-за весенних заморозков, не стоит сажать что-то раньше оптимального срока. Другие переживают, что после этих заморозков нынешние овощи будут очень дорогими.

Погода в Украине: прогноз на ближайшее время

Как писал УНИАН, вторая декада мая в Украине началась со снегопадов в Карпатах. В частности на горе Поп Иван Черногорский, где расположена метеостанция, сегодня утром температура воздуха составляла -6°С. В течение суток там выпало около 5 см снега.

Синоптики предупреждают, что в западных регионах в ближайшие дни возможны ночные заморозки при сильном ветре.

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