Инцидент произошел в Хабаровском крае.

В пятницу, 9 мая, пока основное внимание россиян было приковано к параду в Москве, в российских регионах были проведены свои местечковые парады - гораздо хуже организованные, а потому и более интересные.

Так, в Сети появилось видео одного такого парада, организованного в одном из городов Хабаровского края (Дальний Восток). На опубликованных кадрах видно, как в кузове грузовика везут картонный макет Спасской башни Кремля. В определенный момент верхушка башни зацепилась за праздничную перетяжку над дорогой и вся конструкция рухнула на асфальт вместе с женщиной в советской военной форме, тоже стоявшей на автоплатформе.

То, что это актуальный инцидент, а не старое видео, подтверждают публикации в местных российских пабликах. Официально подробности происшествия не озвучивались, однако в комментариях под видео местные жители писали, что этот горе-парад проходил в поселке Солнечный. Девушка, так неловко упавшая вместе с бутафорским Кремлем на асфальт, вроде бы серьезно не пострадала - отделалась ушибами.

Праздник "победобесия" в России

Как писал УНИАН, 9 мая Россия устроила массовые гуляния по случаю 80-й годовщины окончания войны в Европе в рамках Второй мировой. Центральным событимем стал военный парад в Москве. Британский журналист, посетивший этот парад лично, отметил, что данное событие никоим образом не выглядело как празднование мира. Наоборот, все походило наа то, что Россия празднует войну.

Эту мысль подтверждет тот факт, что на параде помимо танков и пехоты были представлены и беспилотники, которыми Россия каждый день терроризирует гражданское население Украины.

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