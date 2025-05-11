По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, за это время Россия может усилить свою армию.

Во время новых переговоров с Украиной российский диктатор Владимир Путин хочет использовать так называемые "стамбульские соглашения" и взять их за основу для мира. Однако есть вопрос достоверности этих соглашений, ведь Украина уже знает, что их есть несколько версий, поэтому не факт, что Россия не делала какие-то только для себя. Такое мнение высказал военный эксперт, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Украинского радио", отвечая на вопрос о том, есть ли шанс на 30-дневное перемирие между РФ и Украиной.

"Если за 30 дней перемирия будет прекращение огня, а также будут сформированы команды и будет на межгосударственном работать комиссия по прекращению огня и подписанию четких соглашений - тогда это крайне необходимая вещь. Другое дело, если 30 дней перемирия окажется для того, чтобы обе армии возобновили усилия, восстановили силы, провели ротации, подвоз боекомплекта, укрепление линии фронта. Путину такая пауза тоже чрезвычайно нужна", - отметил эксперт.

Тимочко объяснил, что Россия за месяц может набрать около 40 тысяч солдат по контракту. В частности, по его словам, с момента, когда начались разговоры о перемирии или прекращении боевых действий, в России резко возросло количество людей на контракт, поскольку там платят достаточно большие деньги.

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"Поэтому будем говорить в среднем 40 тысяч. Плюс прекращение боевых действий - это еще около 40-50 тысяч россиян останется живыми. И поэтому имеем 90 тысяч за месяц накопления. Это войска, которые можно применить на любом направлении для стратегической военной операции. По крайней мере на начальном уровне. И здесь есть потенциальный риск для Сумщины. Это не значит, что так будет, но я говорю о потенциальных рисках", - отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Также эксперт объяснил, какие есть риски, если не будет достигнут какой-то консенсус для работы после 30-дневного перемирия.

"Если оно (перемирие - УНИАН) выбирается как пауза, чтобы подготовить процессы, чтобы не отвлекаться на другие действия, в частности работу международных организаций, дискуссии, обсуждение условий переговоров. Тогда, если все понимают, что нет предварительных условий для того, чтобы уже четко определены межгосударственные делегации на переговоры и чтобы эти переговорщики были наделены реальными полномочиями с обеих сторон... Тогда будет конструктив и можем говорить, это как раз тот этап, чтобы на полуторатысячной километровой линии фронта остановить войска, отвезти войска, оттянуть боекомплект, сформировать более-менее качественную систему ротации и отводов. Так для этого как раз и нужен месяц. И это показатель кропотливой работы. Но очень важно, что окажется за чертой 30-дневного перемирия, если оно наступит", - подытожил Тимочко.

30-дневное перемирие между РФ и Украиной - что известно

Напомним, 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры провели разговор с президентом США Дональдом Трампом. В итоге такого диалога было отмечено, что Украина и все союзники готовы к полному прекращению огня без условий на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная уже с 12 мая.

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков озвучил позицию России относительно 30-дневного перемирия с Украиной. Он отметил, что "ситуация остается противоречивой".

"Президент Путин ранее заявил о том, что российская сторона готова к началу переговоров без предварительных условий. Реакция киевского режима на это озвучена не была, поэтому ситуация остается в этом плане противоречивой", - подчеркнул представитель российского диктатора.

В свою очередь Дональд Трамп сделал первое заявление после того, как президент РФ Владимир Путин фактически отказался от 30-дневного перемирия с 12 мая. По словам американского лидера, он будет продолжать работать с обеими сторонами для достижения результата.

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