Местные власти молчат.

В сети сообщают о ракетном ударе по месту дислокации российских военных в городе Рыльск, что в Курской области.

По данным Telegram-канала Exilenova+, был нанесен удар по пункту дислокации 40-й отдельной бригады морской пехоты. Для поражения использовались американские ракеты. Отмечается, что под завалами находятся российские солдаты.

Видео последствий атаки также распространил в сети представитель Украинской добровольческой армии, председатель Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук:

"В Рыльске на Курщине минус отель с российскими террористам. Предварительно, там располагался штаб одного из подразделений. Совсем рядом находится мост через реку Сейм. Школа, что рядом - не пострадала".

Удары по войскам РФ

Напомним, в феврале главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отчитывался, что в прошлом году украинским военным удалось поразить 377 объектов оккупантов на их территории.

Уже в этом году под ударами неоднократно оказывались другие цели. В частности, в населенном пункте Ивановское, что на Курщине, под ударом оказалось место дислокации российских оккупантов.

Также сообщалось об атаке на командный пункт РФ в городе Льгов. В результате этого удара были ликвидированы подполковники Валерий Терещенко и Павел Малецкий.

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