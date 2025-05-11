На Ореховском направлении ежедневно происходит 5-7 боестолкновений.

На Ореховском направлении российские оккупанты пытаются отрезать подразделения ВСУ от логистических путей и занять плацдарм, который будет удобен для обстрела Запорожья. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

По его словам, на Ореховском направлении враг сконцентрировал определенное количество штурмовых групп - ежедневно там происходит по 5-7 боестолкновений. Как пояснил Волошин, россияне пытаются прорвать оборону и двигаться в северо-западном направлении, чтобы захватить населенный пункт Каменское и определенный плацдарм.

Спикер пояснил, что оккупантам это нужно для того, чтобы осуществлять огневое воздействие на Запорожье, обстреливать областной центр из крупнокалиберной артиллерии. Военный добавил, что противник также пытается захватить плацдарм, с которого сможет контролировать коммуникационные пути украинской армии, которые идут из Запорожья на Орехов и Гуляйполе. То есть оккупанты хотят отрезать подразделения ВСУ, которые находятся к востоку от Запорожья, и влиять на украинские линии снабжения.

Видео дня

"На Ореховском направлении враг сконцентрировал достаточно сил для локальных атак, однако это не масштабное наступление. Они пытаются бить в одну точку, чтобы прорвать нашу оборону на коротком участке фронта", - пояснил Волошин.

Ситуация на Ореховском направлении

Как писал УНИАН, военный блогер, снайпер и аэроразведчик, сержант 59-й бригады ВСУ Александр Карпюк заявил, что для РФ Орехов - важный логистический узел, ведь там сходятся многие дороги. По его словам, если враг займет этот участок, у ВСУ будет много проблем. В то же время, как отметил Карпюк, Токмак и прилегающие районы находятся под усиленным наблюдением украинской аэроразведки.

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