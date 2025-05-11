Сначала должно состояться безусловное 30-дневное прекращение огня, считает спецпредставитель Трампа.

Сначала должно состояться безусловное 30-дневное прекращение огня, после которого можно переходить к мирным переговорам, считает специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог.

Таким заявлением на платформе Х он отреагировал на ультимативное предложение российского правителя Владимира Путина о переговорах в Стамбуле 15 мая.

Келлог прокомментировал в соцсети сообщение премьер-министра Новой Зеландии Кристофера Лаксона о том, что мир в Украине должен начаться с 30-дневного прекращения огня.

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"Даже премьер-министр Новой Зеландии понимает это. Как неоднократно говорил президент Трамп, прекратите убийства! Сначала безусловное 30-дневное прекращение огня, а во время него переход к всеобъемлющим мирным переговорам. Не наоборот", - подчеркнул Келлог.

Реакция мировых лидеров на предложение Путина о прямых переговорах с Украиной

Как сообщал ранее УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон назвал предложение российского диктатора о прямых переговорах с Украиной "первым шагом", но подчеркнул, что этого недостаточно. По его словам, "безоговорочное прекращение огня по определению не предусматривает переговоров". Он сказал, что это встречное предложение продемонстрировало, что Путин "ищет пути вперед, но все еще имеет желание выиграть время".

Канцлер Германии Фридрих Мерц также считает, что прекращение огня в Украине должно стать условием для переговоров между обеими сторонами. "Сначала должно замолчать оружие, а потом можно будет начать переговоры. Мы ожидаем, что Москва теперь согласится на прекращение огня, которое сделает возможными реальные переговоры", - сказал он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал российскому диктатору Путину, что полное прекращение огня создаст необходимые условия для мирных переговоров. Во время разговора с президентом Франции Макроном он также подтвердил готовность организовать переговоры Украины и России в Стамбуле. После этого он позвонил Путину.

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