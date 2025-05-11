Ведущий отметил, что слышал такие разговоры не от одного человека.

Украинский ведущий и комментатор "Евровидения" Тимур Мирошниченко, который ранее объяснял, возможно ли возвращение россиян на шоу, заговорил о взятках на конкурсе.

Не секрет, что вокруг одного из самых масштабных музыкальных событий всегда есть немало скандалов и слухов. Одним из которых было то, что Россия якобы купила победу в 2008 году. Тогда первое место в Сербии занял Дима Билан с композицией "Believe".

"Да, такие разговоры были. Даже называли конкретные суммы в пять миллионов евро. Но мне кажется, что это очень дешево. Но слышал такую цифру не от одного человека", - рассказал Тимур в интервью для OBOZ.UA.

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Мирошниченко отметил, что в то время страна-агрессор пыталась всеми способами показать себя лидером во всем. Потому могла пойти на все.

"Это было как раз в то время, когда Россия пыталась создать имидж сверхстраны и "подгребала" под себя самые масштабные проекты. Поэтому "Евровидение" стояло первоочередной государственной задачей", - добавил Тимур.

К слову, 13, 15 мая состоится первый и второй полуфиналы песенного конкурса "Евровидение-2025" в Базеле. А 17 мая будет гранд-финал, на котором определится нынешний победитель. Украину будет представлять группа Ziferblat с песней "Bird of Pray". Россияне же после начала полномасштабного вторжения не участвуют в шоу.

Напомним, ранее Тимур Мирошниченко назвал имя украинского артиста, которого недооценили на "Евровидении".

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