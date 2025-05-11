Путин хочет все аннексированные территории плюс политическую реорганизацию Украины.

В последнее время риторика Дональда Трампа в отношении России стало значительно жестче, что заставило Кремль реагировать. Но реакция пока остается лишь на словах, и не похоже, чтобы Владимир Путин был готов отказаться от своих максималистских целей в Украине. Об этом пишет The Times.

Автор в частности ссылается на экстренный выход Путина в эфир в 2 часа ночи после того, как Запад и Украина выдвинули ему ультиматум по 30-дневному перемирию. Хотя он и предложил прямые переговоры с Украиной, российский диктатор отверг немедленное прекращение огня и повторил свое требование об устранении "коренных причин" войны.

Как отмечает автор публикации, "в переводе с кремлевского" это заявление означает, что Путин требует как минимум устранения прозападного правительства в Киеве и отказа Украины от курса в НАТО. Также возможно Путин может иметь в виду отказ Украины от Крыма и четырех континентальных регионов, которые Россия полностью не контролирует до сих пор.

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Журналист также сомневается, что Путин по-настоящему боится новых санкций Запада, поскольку Россия и так уже является наиболее подсанкционной страной мира, однако это особо не сказалось на уровне жизни в Москве и Санкт-Петербурге. По крайней мере не так сильно, чтобы заставить Путина свернуть войну, "которую он считает своей исторической миссией".

"И поэтому Кремль повторяет свои требования неделю за неделей, время от времени выражаясь разными словами, но без фундаментальных изменений в своем настоянии на том, что единственный путь к миру - это чтобы Украина дала России все, чего она хочет", - резюмирует журналист The Times.

Ультиматум о 30-дневном перемирии

Как писал УНИАН, вчера президент Украины озвучил России ультиматум, который, по его словам поддержали США и европейские партнеры Украины. Согласно ультиматуму, с понедельника Украина в одностороннем порядке начинает 30-дневное безусловное и всеобъемлющее перемирие, и Россия должна его поддержать. Если Россия откажется, на нее будут наложены дополнительные санкции.

Поздно ночью российский диктатор лично сделал заявление для СМИ, в котором ответил на совместный ультиматум Украины и Запада. Он обвинил Украину в нарушениях "пасхального" и "парадного" перемирия, объявленного Россией в одностороннем порядке без согласования с Киевом. При этом он вообще не упомянул предложение 30-дневного перемирия, но предложил начать прямые переговоры о мире с Украиной уже 15 мая.

Позже МИД России уточнил, что Кремль хочет сначала переговоров об окончательном мире, а уже потом прекращения огня.

А помощник Путина Юрий Ушаков добавил, что переговоры должны базироваться на наработках 2022 года (тогда РФ требовала фактически капитуляции Украины) и "реалиях на земле" (то есть признание за РФ оккупированных территорий).

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