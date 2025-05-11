Древние вулканические отложения могут содержать от 20 до 40 миллионов метрических тонн лития.

В американском штате Орегон обнаружили кальдеру МакДермитт, которая может стать одним из крупнейших месторождений лития, которые когда-либо были обнаружены в США. Об этом пишет earth.com.

Многие рассматривают это месторождение как потенциальный толчок для производства бытовых аккумуляторов, тогда как местные жители обеспокоены из-за влияния на дикую природу и культурные памятники.

В то же время эксперты оценивают это месторождение примерно в 1,5 триллиона долларов. По словам некоторых геологов, эти древние вулканические отложения могут содержать от 20 до 40 миллионов метрических тонн лития.

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"Этому объекту 16 миллионов лет, и мы принимаем решение за считанные годы", - отметил геолог из Общественного колледжа Долины Сокровищ Сэмми Кастонґуэй.

Такое заявление вызвало местные обсуждения о том, как разработка месторождения может повлиять на ландшафт пустыни.

Экологический вопрос

Компания HiTech Minerals Inc. предлагает строительство дорог и сотен скважин для поиска лития в округе Малхер.

В то же время орегонское отделение Сьерра-Клуба подчеркнуло, что поддерживает экологически чистую энергетику, но считает, что бурение не должно происходить путем уязвимых сред обитания.

Улучшение трудоустройства

В свою очередь округ Малхер является одним из беднейших районов Орегона, поэтому некоторые жители надеются, что новые рабочие места могут улучшить его экономические перспективы.

"Мы должны сделать это по-орегонски - с полной подотчетностью и общими выгодами", - подчеркнул директор по экономическому развитию округа Малхер Грег Смит.

Почему месторождения лития являются такими ценными

В earth.com отметили, что экологически чистый транспорт и хранения возобновляемой энергии резко повысили спрос на литий.

"Его легкий вес и отличные электрохимические свойства делают его ключевым в современном производстве аккумуляторов. Глобальная заинтересованность в увеличении поставок стимулирует как разведку, так и дебаты. Многие хотят иметь собственный источник, чтобы уменьшить зависимость от зарубежных материалов, но критики отмечают, что добыча металлов может иметь долговременные экологические последствия", - добавляют в материале.

Во время добычи будут происходить большие раскопки, химическая обработка, а также будет использоваться вода.

В то же время некоторые экономисты говорят, что высокая рыночная цена лития позволяет ускорить местное развитие.

Аналитики считают, если методы добычи будут эффективными, то США могут стать одним из крупнейших мировых поставщиков этого металла.

Другие интересные материалы о металлах

Ранее эксперты рассказали о самом дорогом металле в мире. Речь идет об осмии, килограмм которого стоит 133 миллиона евро. Отмечается, что осмий является сочетанием чрезвычайной редкости, сложных методов добычи, а также уникальных свойств.

Также сообщалось, что в марте цена на золото установила новый исторический рекорд из-за Путина. Стоимость этого металла поднялась выше 3 039 долларов за унцию. По словам экспертов, это также связано и с тем, что российский диктатор отказался от 30-дневного прекращения огня в Украине, которого требовал президент США Дональд Трамп.

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