Козерогам советуют выбирать салат с рукколой и козьим сыром, а Водолеям - табуле с киноа.

Астрологи рассказали, какой салат стоит выбрать согласно знаку Зодиака, пишет bestlifeonline.com.

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Овен - острый салат в юго-западном стиле

Вы прирожденный авантюрист с огненным темпераментом. Под влиянием энергичного Марса вы стремитесь к насыщенной жизни, полной вкусов и впечатлений. Ваш выбор - яркий салат в стиле юго-запада с пикантной ноткой (основные ингредиенты - листья салата, черная фасоль, кукуруза, помидоры, авокадо, курица гриль).

Телец - салат с клубникой и шпинатом

Будучи гурманом Зодиака, вы предпочитаете проверенные и приятные вкусы. Когда решаетесь на новое, делаете это с изысканным подходом. Фруктово-зелёный салат из свежей клубники, шпината и нежной авокадовой заправки придётся вам по вкусу - он сочетает комфорт и заботу о теле.

Близнецы - салат "Нисуаз"

Вы любите разнообразие и новизну, а выбор одного - не ваша сильная сторона. "Нисуаз" с тунцом, яйцами, фасолью, анчоусами и оливками подарит вам все вкусы сразу. Он идеально отражает вашу изменчивую и любознательную натуру.

Рак - салат с жареными креветками

Ваша душевная глубина требует блюд с атмосферой уюта и любви. Морепродукты близки вашему сердцу, ведь ваш символ - краб. Салат с тёплыми креветками, свежими травами и лёгкой цитрусовой заправкой создаёт чувство дома и тепла.

Лев - тако-салат

Вам нужен салат, который не просто вкусный, а зрелищный. Смелая комбинация пряной говядины, хрустящих овощей, ароматной кинзы и тортильи превращает прием пищи в событие. Такой салат соответствует вашей харизме и любви к драме.

Дева - капрезе

Вы стремитесь к чистоте вкуса и эстетике. Салат капрезе - это простая, но утонченная классика: свежие томаты, моцарелла и базилик с оливковым маслом. Все сбалансировано и лаконично, как вы любите.

Весы - салат-клин

Элегантный, визуально привлекательный и сбалансированный - идеальный выбор для вас. Сочетание хрустящего айсберга, голубого сыра, бекона и помидоров - это эстетика и вкус в одной тарелке, созданные для вашего утончённого вкуса.

Скорпион - кобб-салат

Вы загадочны и страстны, а потому нуждаетесь в насыщенном блюде. Салат кобб с курицей, авокадо, яйцом, беконом и голубым сыром столь же многослоен и выразителен, как и вы сами. Он вызывает эмоции - и этого вы ждете от еды.

Стрелец - фаттуш

Вы живете в движении, любите путешествовать и познавать новое. Салат фаттуш с поджаренными лепешками, свежими овощами и яркими специями подарит вам вкусы Востока. Он гибкий и веселый, как вы.

Козерог - салат с рукколой и козьим сыром

Традиционный, изысканный, продуманный - вот ваш стиль. Салат с рукколой, яблоками, козьим сыром и орехами в бальзамической заправке - это простота, сочетающаяся с глубиной, что по достоинству оценит ваш практичный ум.

Водолей - табуле с киноа

Азиатский салат, оригинальный и необычный, как и вы. Табуле (основными ингредиентами являются булгур и мелко порубленная зелень петрушки) с добавлением киноа - это интересное сочетание свежести, структуры и пользы. Такой салат точно выделяется и подойдёт вашей непредсказуемой натуре.

Рыбы - салат с жареным лососем

Вы тонко чувствуете красоту и вкус, цените мягкость и гармонию. Лосось, руккола, авокадо и лёгкий винегрет создают нежное блюдо, которое будто переносит вас к морю и дарит ощущение покоя.

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