Украина подала заявку в Международный союз нотариата

Об этом шла речь во время встречи министра юстиции Украины Александра Лавриновича с президентом Комиссии по международному нотариальному сотрудничеству Международного союза нотариата Мишелем Мерлотти, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.

По словам Мерлотти, Украина выполнила все условия, в том числе на законодательном уровне, для того, чтобы стать членом международного нотариального сообщества. В частности, в стране была создана Нотариальная палата Украины, которая является единым органом самоорганизации и регулирования нотариальной деятельности в стране. Кроме того, в Украине был принят Кодекс профессиональной этики нотариусов Украины.

«Украина обеспечила все условия для достойного вступления в Международный союз нотариата», - отметил он.

Мерлотти также отметил высокую профессиональную компетенцию украинских нотариусов.

Как шла речь во время встречи, в Украине есть важный опыт, который интересен для нотариального сообщества других стран.

Так, по словам Лавриновича, это неоднократно подчеркивалось во время разных встреч международного уровня. В частности, вызывает любопытство опыт Украины по созданию электронных реестров и единых баз данных, по защите и хранению нотариальных бланков и тому подобное.

Украинский министр выразил уверенность, что после присоединения Украины к международному нотариальному союзу возникнет широкое поле для взаимовыгодного сотрудничества и обмена опытом в сфере нотариата.

*** Международный союз нотариата был создан в 1948 году с целью представительства нотариата в международных организациях; сотрудничества с национальными, в том числе нотариальными, организациями; изучения и совершенствования права в области нотариальной деятельности; распространения принципов Латинского нотариата; организации международных конгрессов и т. п.