Журналисты оценили «на троечку» состояние свободы слова в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса журналистов, проведенного Фондом “Демократические инициативы им. Илька Кучерива" с 22 мая по 3 июня этого года.

По сравнению с 2012 годом, оценка состояния свободы слова снизилась. В 2012 году она оценивалась 4,5 балла.

При оценке нынешнего состояния составляющих свободы слова в Украине по пятибалльной школе, где “1” означает крайне плохое состояние, а “5” - “очень хорошее”, ни один показатель не набрал более 3,4 балла.

Хуже всего оценили экономическую самодостаточность медиа (1,6), независимость деятельности журналиста от давления владельцев (1,7) и независимость медиа от рычагов экономического давления (1,8).

Выше всего оценили запрос в обществе на свободные независимые СМИ (3,4) и законодательное обеспечение свободы слова и независимости медиа (3,3).

Подавляющее большинство экспертов указали, что формально цензуры в Украине нет, но реально она существует. Так, 6 журналистов отметили, что цензура существует в прямом смысле, 44 журналиста сказали, что формально цензуры нет, но реально она существует. Один журналист считает, что никакой цензуры в украинских СМИ нет. 4 журналиста затруднились ответить.

Среди основных факторов, мешающих обеспечению свободы слова и печати в Украине, журналисты отметили позицию владельцев СМИ, которые используют их для обеспечения собственных интересов и экономическую несостоятельность, убыточность СМИ.

Основные угрозы для свободы слова и медиа в Украине журналисты видят в экономической зависимости СМИ, отсутствии ответственности за нарушение их прав и препятствовании профессиональной деятельности.

Угрозами, по мнению журналистов, является также низкая профессиональная солидарность и самосознание журналистов, а также Партия регионов и Виктор Янукович.

Большинство опрошенных журналистов считают, что для обеспечения свободы слова в Украине нужно создать общественное телевидение, действенные журналистские профсоюзы и устранить нынешнюю власть.

Кроме того, ответы журналистов разделились почти пополам по вопросу ощущения цензуры в своей работе. Часть сказала, что они совсем не чувствуют давления и цензуры в своей работе, а другая часть отметила, что иногда чувствует незначительное давление и ситуативные проявления цензуры.

Среди журналистов, ощущающих давление и цензуру, в равной степени была отмечена цензура со стороны представителей власти, редакторов и именно цензура.

Основными темами, которые чаще всего подвергаются цензуре, журналисты назвали политику, критику власти и экономические темы, связанные с интересами рекламодателей.

Виновными в существовании цензуры журналисты считают владельцев СМИ и Президента Януковича и его администрацию.

Всего были опрошены 52 журналиста - 30 из Киева и 22 из регионов.