Журналистам запретили в их день сходиться под Межигорье

Как сообщает Украинская правда, соответствующее решение сегодня вынесла судья Киевского окружного админсуда.

"Административный иск удовлетворить. Установить ограничения реализации права на мирное собрание по улице Франко, 19 села Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области с 9 до 11 часов 6 июня 2013 года", - говорится в постановлении суда.

Суд в своем решении основывался на письме Вышгородского райотдела милиции "о том, что проведение мирного собрания 6 июня 2013 по приведенному выше адресу может привести к грубому нарушению общественного порядка и безопасности участников дорожного движения".

Заявление на проведение акции против ущемления свободы слова в Украине подавало движение "Стоп цензуре", которое обжалует решение суда о запрете митинга.