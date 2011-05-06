9 мая центр Киева перекроют

В связи с праздничными мероприятиями 9 мая в центре столицы будет перекрываться движение транспорта на ряде улиц.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, власть города обратилась в Главное управление МВД Украины в г. Киеве с просьбой обеспечить перекрытие движения всех видов транспорта:

– с 08.00 до завершения мероприятий по возложению цветов на территории Парка Вечной Славы на ул. Лаврской от площади Славы до ул. Цитадельной и на аллее Героев Крут;

– на ул. Крещатик от Бессарабской площади до Европейской площади с 07.00 до 23.00 (с запрещением движения транспорта по Европейской площади включительно с 07.00 до 13.00);

– с 07.30 до 13.00 на ул. Б. Хмельницкого от ул. Крещатик до ул. Пушкинской, на ул. Прорезной от ул. Крещатик до ул. Пушкинской, на ул. Институтской от ул. Крещатик до ул. Ольгинской, на ул. Городецкого от ул. Крещатик до ул. Заньковецкой, на ул. Михайловской от ул. Крещатик до Михайловской площади, на ул. Софийской от переулка Михайловского до ул. Малой Житомирской, на ул. Малой Житомирской от ул. Софийской до переулка Михайловского.

Соответствующим распоряжением КГГА коммунальному предприятию «Киевпасстранс» и Коммунальной службе перевозок 9 мая необходимо внести соответствующие изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, путь следования которых проходит по улицам, где будет временно запрещено движение транспорта. Также, при необходимости, планируется введение резервных единиц транспорта при увеличении пассажиропотока во время проведения мероприятий на ул. Крещатик и Майдане Незалежности.

Как информирует КГГА, в этот день коммунальные перевозчики обязаны обеспечить без каких-либо ограничений бесплатную перевозку ветеранов Великой Отечественной войны городским пассажирским транспортом общего пользования, в том числе метрополитеном.

Напомним, что 9 мая станция «Майдан Незалежности» не будет работать для входа и выхода пассажиров с 7.00 и до окончания общегосударственных мероприятий на главной площади страны. В указанный период станция будет работать только как пересадочная с линии на линию.