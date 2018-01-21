Военные оркестры играли в украинских аэропортах в честь "Киборгов" (фото, видео)

В субботу, 21 января, военные оркестры сыграли в честь "киборгов" - защитников Донецкого аэропорта - в киевском Борисполе, а также в аэропортах Днепра, Запорожья, Ивано-Франковска, Львова, Винницы, Харькова, Одессы, Чернигова.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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В третью годовщину выхода из ДАП оркестры Вооруженных Сил и Нацгвардии сыграли инструментальные композиции в 9 аэропортах страны. Для всех регионов репертуар одинаковый, в частности, выполнили официальный марш украинской армии "За честь и славу" и всемирно известную композицию "Иль селенсио".

В международном аэропорту Борисполь одновременно собралось почти три сотни артистов.

Пассажиры Одесского аэропорта встретили аплодисментами выступление оркестра Военно-морских сил и части №3012 Нацгвардии, сообщает Радио Свобода.

Бои за Донецкий аэропорт продолжались 242 дня. Украинские военные покинули ДАП 21 января 2015 года. За теми событиями снят художественный фильм "Киборги", который собрал почти 20 млн гривен за первые три недели проката.