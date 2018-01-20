Порошенко назвал "киборгов" символом Украины, которую невозможно победить

Президент Украины Петр Порошенко назвал защитников Донецкого аэропорта символом Украины, которую невозможно победить.

Об этом Порошенко написал в Facebook.

«242 дня несокрушимости. 242 дня героизма. 242 дня преданности... Украина навсегда запомнит бесстрашных защитников Донецкого аэропорта. И наши киборги - символ Украины, которую невозможно победить. Ведь за нас «правда, і слава, і воля святая», - заявил он.

Читайте такжеДень киборгов: сегодня чествуют защитников Донецкого аэропорта (видео)

Справка УНИАН. Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года после того, как терминал аэропорта захватили боевики "ДНР".

Оборона аэропорта продолжалась 242 дня. Украинских силовиков тогда прозвали "киборгами" за героическое противостояние врагам и несокрушимость. За это время погибли 200 бойцов и около 500 получили ранения.