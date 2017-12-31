Подарок под елку: с сегодняшнего дня начинает действовать безвиз с ОАЭ

07:48, 31 декабря 2017
Общество
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С сегодняшнего дня для поездок в ОАЭ необходим лишь биометрический паспорт.

Дубай / REUTERS

31 декабря 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Читайте такжеНакануне нового года украинцы получат безвиз с ОАЭПо словам министра иностранных дел Павла Климкина, отныне граждане Украины могут путешествовать в ОАЭ без виз сроком до 30 дней с биометрическими паспортами.

Раньше МИД сообщал о проведении переговоров еще с 20 странами о внедрении безвизового режима.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря МИД рассказал об условиях действия безвизового режима с ОАЭ. В частности, там проинформировали о паспортных требованиях и сроке пребывания граждан Украины в ОАЭ.

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Теги: #безвиз оаэ#украинцы безвиз оаэ