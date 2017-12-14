МИД рассказал об условиях действия безвизового режима с Объединенными Арабскими Эмиратами

В Министерстве иностранных дел Украины (МИД) рассказали об условиях действия безвизового режима с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Читайте такжеНакануне нового года украинцы получат безвиз с ОАЭВ комментарии УНИАН директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев сказал, что «2017 войдет в новейшую историю Украины благодаря введению Евросоюзом и другими странами безвизового режима для украинских граждан как год безвизового режима».

По его словам, «31 декабря 2017 вступает в силу Меморандум между правительством Украины и правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимной отмене визовых требований».

Также директор департамента консульской службы МИД проинформировал о паспортных требованиях и сроке пребывания граждан Украины в ОАЭ.

В частности, в соответствии с положениями меморандума, безвизовым режимом с ОАЭ могут воспользоваться «граждане Украины - предъявители дипломатических и служебных паспортов с бесконтактным электронным носителем, срок действия которых составляет не менее 6 месяцев, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Объединенных Арабских Эмиратов сроком до 90 дней в течение каждых 180 дней», сказал Погорельцев.

Также, по его словам, «граждане Украины - предъявители паспортов гражданина Украины для выезда за границу с бесконтактным электронным носителем (биометрические паспорта), срок действия которых составляет не менее 6 месяцев, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Объединенных Арабских Эмиратов сроком до 30 дней».

Кроме того, сказал Погорельцев, в Украину могут из ОАЭ въезжать «граждане Объединенных Арабских Эмиратов - предъявители дипломатических, специальных, служебных и обычных паспортов (биометрические паспорта), срок действия которых составляет не менее 6 месяцев, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории Украины сроком до 90 дней в течение каждых 180 дней».

Как сообщал УНИАН, 2 ноября президент Петр Порошенко во время визита в Объединенные Арабские Эмираты договорился о безвизовом режиме между Украиной и ОАЭ.