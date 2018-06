Аскания-Нова поднялась на 14-е место в конкурсе «Семь новых чудес природы»

Заповедник «Аскания-Нова», который представляет Украину на мировом конкурсе «Семь новых чудес природы», поднялся с 39-й на 14-ю позицию в Интернет-голосовании за претендентов на это звание в своей группе.

Следовательно, «Аскания» в своей группе – «Леса, национальные парки, национальные заповедники» имеет реальный шанс выйти в следующий этап, в который попадают 11 победителей, сообщили УНИАН в пресс-службе председателя оргкомитета акции «Покажем миру природные чудеса Украины», заместителя председателя Верховной Рады Николая ТОМЕНКО.

Он призвал всех «максимально активизироваться в последний месяц голосования и завоевать право украинскому чуду войти в полуфинал всемирной акции».

Целинная степь «Аскания-Нова» – единственный в Европе участок степи, которую никогда не касался плуг, – имеет большую научную, культурно-познавательную и практическую ценность. Биосферный заповедник занимает территорию около 11 тысяч гектаров, на которой живут несколько сотен видов растений, животных и птиц.

Заповедник «Аскания-Нова» - один из победителей общенациональной акции «7 природных чудес Украины», которая проходила в Украине в прошлом году. Именно «Аскания-Нова» получила наибольшую поддержку экспертов и заняла первое место по общему количеству набранных баллов.

Осенью 2008 года Оргкомитет общенациональной акции «7 природных чудес Украины» решил подать на всемирный конкурс «7 новых чудес природы» в качестве номинантов победителей экспертного и Интернет-голосование в Украине (Биосферный заповедник «Аскания-Нова» и Национальный природный парк «Подольские Товтры»).

Всемирный конкурс «7 новых чудес природы» (New seven wonders of nature) - современная попытка создать список семи удивительнейших природных мест, организованная швейцарской неприбыльной организацией «Корпорация нового открытого мира» (New Open World Corporation, NOWC) после успеха в организации выбора «7 новых чудес света», где рассматривались только искусственные сооружения.

По результатам подсчета голосов первого этапа всемирного конкурса, который продолжался до 31 декабря 2008 года, «Аскания-Нова» и еще 261 участник со всех континентов попали во второй тур. Второй этап начался 1 января 2009 года и завершится 7 июля 2009 года.

Организаторы распределили участников второго этапа на семь групп, от каждой из них будет избраны 11 победителей, набравшие наибольшее количество голосов Интернет-аудитории, – всего 77. После этого их рассмотрит экспертная комиссия, которую будет возглавлять Федерико МАЙОР, бывший генеральный директор ЮНЕСКО.

21 июля эксперты назовут 21 финалиста конкурса. Голосование в сети Интернет на финальной стадии будет продолжаться на протяжении 2010-2011 гг. На это время также запланирован Всемирный тур, во время которого организаторы посетят каждый из 21 объекта-финалиста. Семь новых природных чудес света планируется назвать в 2011 году. По оценкам Оргкомитета, в голосовании могут принять участие около 100 миллионов человек.

Детальная информация о правилах голосования на украинском языке – на сайте акции «7 Чудес Украины».

Группы поддержки «Аскании» есть также в социальных сетях: Facebook и В контакте Детальнее о самом конкурсе, о шансах украинского заповедника, о "раскладах" в нашей “E”-группе, об уровне и энтузиазме конкурентов читайте на сайте УНИАН в материале «Будет ли в Украине мировое чудо?».