Будет ли в Украине мировое чудо?

Является ли прозрачной система подсчета голосов на официальном сайте акции? Не вижу ни статистики, ни динамики голосования... Лес Монтан из непризнанного Сомалиленда поднялся с 56-й на 18-ю позицию... Голосуют пираты?.. Говорят: нужна национальная идея. Что-то похоже на формулу успеха, которая вдохновит нас, объединит, поднимет на подвиги, а в итоге выведет страну из кризиса. Невзирая, однако, на все призывы, что-то эта идея пока еще не генерируется.

Есть предложение. Не ждать, пока интеллектуалы выведут ту формулу на своих “круглых столах”, а действовать по теории, так сказать, малых дел. То есть, дел пусть не мирового масштаба, но таких, которые будут делать нашу страну лучше, жизнь – зажиточнее, а людей – добрее. Когда-то о таких делах говорили, что они “богоугодны”. Теперь так не говорят, потому что пафосность не приветствуется, но по крайней мере мы все понимаем, что это должно работать на страну в целом и никому не вредить конкретно.

Одно такое дело я знаю: давайте поборемся за то, чтобы наш, украинский заповедник “Аскания-Нова” стал одним из “Семи новых чудес природы” в мире. Есть такой конкурс, и “Аскания” выступает одним из претендентов на высокое звание.

Амбициозно? А почему нет?

Десять причин побороться за это Что такое “Семь новых чудес природы”? Конкурс стартовал в прошлом году, и как понятно из его названия, должен назвать семь самых больших чудес природы на планете. Определят их Интернет-голосованием на сайте акции. Уже прошли первые этапы конкурса, сейчас идет, так сказать полуфинал – из полутысячи объектов осталось 252. Они разбиты на семь групп, “Аскания” номинируется в категории “Леса, национальные парки, национальные заповедники”, у нас здесь 55 соперников. Чтобы выйти в финал, то есть, попасть в число 77 объектов на следующем этапе (назовем это финалом конкурса), нужно войти в число 11 лучших в группе.

Спросите, стоит ли оно того?

Стоит.

Со всех точек зрения.

С коммерческой. Нужно ли объяснять, что появление на украинской карте мирового “чуда” увеличит поток туристов в страну, а это – серьезные средства? В последние годы перед кризисом туристический рынок рос едва ли не самыми высокими темпами среди всех мировых рынков – по 30–40% ежегодно, и некоторые страны, как та же Турция или Египет, за короткое время благодаря туризму достигли того, к чему другие идут десятилетиями. За примерами далеко ходить не надо: после проведения конкурса “7 чудес Украины” поток туристов в замки или крепости, которые стали победителями, возрос почти наполовину.

Так же выгодно с точки зрения политической, если ли хотите, с точки зрения имиджа страны. Сколько еще Украина в мире будет ассоциироваться разве что со словом “Чернобыль”, или, на крайний случай, с салом и водкой? Помним, конечно, что не так давно о нас заговорили и как о стране “оранжевой революции”, но теперь часто вспоминают разве что как о стране перманентных войн и “разборок” в политике. Это нас устраивает? Так чем не задача для того, чтобы мы все: оранжевые, сине-белые, бело-сердечные, бандеровцы и схидняки, забыли обо всех своих “фишках”, и совместно поработали на то, чтобы заповедник в херсонской степи как представитель страны стал мировым чудом?

Важно и с психологической точки зрения – почувствовать свою уверенность, увидеть, что есть что-то такое, что объединяет всех нас, таких разных (см. предыдущий абзац). Возможно, как говорится, в процессе родится та же национальная идея, которой нам таки не хватает (см. первый абзац этих заметок).

Важно с точки зрения экологической – заповедник является действительно уникальным уголком природы на карте страны и мира, и чем более известным мы его сделаем, тем меньше шансов, что наши загребущие олигархи всеукраинского, херсонского или еще более мелкого масштаба смогут заграбастать эту территорию под себя. А бояться таки нужно.

Чего стоит пример одного лишь ну очень известного заповедника в одной из южных областей Украины! Пока местным “крутым” хватало земли, они не слишком часто косились в сторону заповедной территории. Следовательно, коллектив заповедника во главе с директором-энтузиастом, имея мизерные средства и такое же внимание со стороны государства, обустраивал заповедник, как мог. Но земли становилось все меньше, и загребущие руки уже тянутся к заповедной территории. На директора-энтузиаста быстренько “завели дело”, выгнали с работы, пустили ходить по судам, поставили своих людей, и пошло-поехало - “дерибан” лакомой территории. Поэтому, чтобы такого не случилось и с “Асканией”, таки стоит побороться за звание мирового “чуда”. Уничтожить заповедник, который будет планетарной знаменитостью, согласитесь, будет куда тяжелее.

Следовательно, со всех сторон, согласитесь, за победу “Аскании” есть смысл побороться.

Теперь о том, есть ли...

...Есть ли шанс у Аскании?

Если смотреть с точки зрения колоритности или экзотичности объекта, наверное, шансы не являются несомненными. Ниагарский водопад, леса Амазонии или Галапагосовы острова, безусловно, могут поразить воображение рядового Інтернет-голосовальщика куда больше. По степени раскрученности – “Аскании” также, вне сомнений, сложно тягаться с озером Титикака, горой Синай или рифами Красного моря.

Но...

Шанс появляется, если мы захотим этого и объединим усилия.

Судите сами.

“Аскания” действительно уникальный объект – как в Украине, так и в мире. Так сказать, три в одном: “Аскания” – это зоопарк, дендропарк и степь. При этом степь – крупнейшая заповедная степь в Европе. Представляете – 11 тысяч гектаров ковыльного разнотравья, которого никогда не касался плуг! А где еще сразу, на одном кусочке земли, представлены несколько континентов? В “Аскании” представлены – Северная Америка, Центральная Африка, Средняя Азия и, конечно, Европа.

“Аскания” – это полторы сотни деревьев и кустов с тех же нескольких континентов, это почти полтысячи видов трав. Это – редкие виды животных и птиц, которые находятся в полусвободном содержании, которое крайне редко встречается в мире. По парковым дорожкам разгуливают павлины, токуют фазаны, кричат попугаи. Птицы свободно вылетают из своих вольеров, странствуют на десятки километров и опять возвращаются домой.

В степь же вы можете выехать на “Газели”, и мимо вас будут бежать зебры, вы увидите стадо бизонов, которые останавливаются, чтобы мамы покормили малышей (а знакомым автора этих строк как-то повезло увидеть, как отелилась бизониха). Рядом с вами будет пастись стадо величественных африканских ватуси, красивых больших коров с огромными, почти горизонтальными рогами. Вы встретите здесь африканских страусов, оленя Давида, который сегодня живет на планете лишь благодаря зоологическим паркам, здесь живут и самые давние на планете копытные, ровесники мамонтов – сайгаки. Гордость заповедника – антилопы. Как водится, антилопы-канны достаточно осторожны. У себя на родине, в Африке, например, они избегают контактов с людьми. Здесь же они настолько приручены, что дают себя подоить.

А еще это большая ошибка считать, что степь бывает красивой лишь весной, когда цветет.

– Примитивные представления о степи, – говорит директор “Аскании”, фанатичный патриот заповедника Виктор Гавриленко. – А осенью? Здесь колоссальное количество птиц. Где вы еще одновременно увидите более чем сорок тысяч журавлей? Я профессиональный орнитолог, но видел их лишь здесь, потому что здесь мощный трансконтинентальный миграционный коридор, через который птицы двигаются аж сЯмала, Новой Земли, и здесь этот коридор сужается, становясь для них зоной покоя.

В “Асканию” есть ради чего ехать даже зимой, энергично убеждает Виктор Гавриленко. Конечно, в нем говорит директор заповедника. Но что ты ему возразишь, когда он в красках расписывает перелет гусей? Сто тысяч гусей, туча, неба не видно.

Где мы и кто впереди? Теперь о “расписаниях” в нашей, “E”-группе.

Сегодня мы на 41-й позиции из 56-и. То есть чтобы войти в чсило 11 победителей в группе, нам еще нужно преодолеть 30 ступенек. Ого-го, скажете. Но... Если подходить прагматично, не такое уж и непреодолимое “ого-го”.

Впереди нас достаточно много объектов, которые также не имеют громкой мировой известности. Если бы не конкурс, знали ли бы мы, например, о существовании национального парка Лоандо из Габона? Или леса Гранд-Этанж в Гренаде? Или парка Вирунга из Руанды - страны, которая до сих пор ассоциировалась разве что с гражданской войной. Чем “Аскания” хуже?

Опять таки, по уровню проникновения Интернета (как известно, это где-то 20 процентов населения) мы отстаем от так называемых развитых стран. Но, согласитесь, этот уровень никоим образом не может быть ниже стран Африки или Океании, чьи номинанты на сегодня занимают места в рейтинге значительно выше наших. Следовательно, они смогли мобилизироваться, а мы нет?

И наконец, о “раскрученных” объектах из тех же “раскрученных” стран, где и уровень проникновения Интернета в разы выше (вроде тех же Штатов, Канады или Японии), и туризм более развит, и, чего греха таить, английским языком владеет немного больше населения (потому что сайт конкурса англоязычный). Согласитесь, когда начинался нынешний Кубок УЕФА, при участии испанских, британских, итальянских и других грандов, кто всерьез относился к нашим “металистам-шахтарам-динамам”? Кубок же, как мы теперь знаем, уехал в Донецк.

Можем, когда захотим.

Как нам этого достичь?

В первую очередь, нужно забыть о том, что кто-то из “верхов” поможет нам. Это именно тот случай, когда ни государство, ни правительство, ни кто-то другой ничем не помогут (в бюджете на такое дело – ни копейки, поэтому ни один чиновник пальцем не пошевелит), если нас не увлечет сама идея. Грубо говоря, мы должны по-хорошему разозлиться, собраться с силами и действовать.

У Сергея Жадана есть персонаж – одинокая беременная домохозяйка как лакмус любой серьезной общественной акции. Она сидит в четырех стенах, готовясь к Событию Событий своей жизни, исключенная из большого мира, изо всех его дел. Но стоит чем-то зацепить ее, завести... О, тогда выстоять против нее тяжело!

В известной мере, каждый из нас в этом деле должен почувствовать себя такой одинокой беременной домохозяйкой. Сказать себе: это же надо, это у нашей “Аскании” отберет призовое место какое-то озеро Титикака? А все из-за моего безразличия, моей самоизоляции, моей невключенности в конкурс “семь новых чудес природы”? И в этой ситуации я не найду нескольких минут, чтобы зайти на сайт «Семь чудес Украины» и проголосовать за родную “Асканию”? А еще не подобью на это куму (соседку, однокурсницу, сваху и тому подобное)? А еще не повлияю на Моего (мужа, брата, свата, любовника)? А еще не чиркну по електронке пару слов Людке (Светке, Ленке, Ирке), которую занесло в Германию (Израиль, Италию, Португалию), чтобы так же зашла на сайт и проголосовала? При этом у нашей “одинокой беременной домохозяйки” (а мы уверены, что она таки преодолеет свою самоизоляцию) может быть множество лиц и реальных козырей.

Если, например, вы действительно являетесь фанатом Интернет-общения, загляните в так называемые социальные сети на популярных сайтах “В Контакте” и Facebook, где уже образовались группы поддержки Украины. Имеете желание и вдохновение – создайте такие группы в других сетях. Тусуетесь в каких-то своих группах по интересам в И-нете (безразлично, будет это “киношная”, туристическая или байкерская тусовка) – сагитируйте людей из этих групп. Реально имеете контакты с теми, кто оставил Украину ради заработка или просто выехал, выйдя замуж – почему не напомнить им о конкурсе, тем самым дав возможность почувствовать свою связь с Украиной? Они же, в свою очередь, вполне возможно, сагитируют еще кого-то из нашей диаспоры в своем Вермонте, Бремене или своей Хайфе.

Отдельный разговор – Россия. Имеете там друзей, родственников или знакомых, подбросьте им эту тему. А тема может звучать так: вот смотри, многие (в первую очередь, политики по обе стороны границы) пытаются посеять между нами недоверие. Но что нам делить? Почему мы должны смотреть исподлобья друг на друга? Поэтому давай докажем, что реально поддерживаем друг друга.

Конкретно: мы, украинцы, поддержим в конкурсе озеро Байкал, которое номинируется на мировые чудеса от России в группе “Озера, реки, водопады”. Не досадно ли, что фантастической красоты озеро идет последним – на 59-ом месте из 59-ти? А следовательно, наши, украинские голоса совсем не помешали бы Байкалу. Вы же, россияне, в свою очередь, поддержите нашу “Асканию”. А еще мы вместе (ведь в конкурсе нужно назвать не одно, не два, а целые семь “чудес”) поддержим реку Днепр. Днепр был представлен на конкурсе от России как река, которая вытекает именно из российской земли, но не символично ли, что протекает она по территории России, Беларуси и Украины? А следовательно, сам Бог велел нам в этом конкурсе держаться вместе.

Есть и более сложные задания. Откровенно говоря, автору этих строк, который не является слишком “продвинутым” человеком в компьютерных делах, тяжело понять, действительно ли прозрачной, справедливой и честной является система подсчета голосов на официальном сайте акции. По моему мнению, не очень. Не вижу здесь ни статистики, ни динамики голосования, ни других привычных как для такого рода акций моментов. Кроме того, мы практически ничего не знаем об организаторах конкурса. При этих условиях мы фактически вынуждены играть вслепую, полностью полагаясь на порядочность группы неизвестных нам людей. Но ведь известно: доверяй, и проверяй. Никого не призываю быть хакерами или Интернет-пиратами, но, если вы действительно считаетесь техническим гением или, по крайней мере, кандидатом на это звание, докажите это, помогите нам, людям нетехническим. Попробуйте разобраться, как все там происходит, сколько нас отделяет от ближайших соперников впереди, сколько голосов имеют лидеры.

Другими словами, выступите своего рода общественным контролером, чтобы наши голоса никто не украл, а соперникам не накрутил. Если же обнаружите нарушения, тут уже наша, журналистская работа – довести это до всего мира. Тем самым, в случае отклонений, вынудим организаторов проекта внести коррективы в работу проекта, чем обеспечим справедливый учет наших достижений, чтобы нашу победу никто у нас не отобрал. Чем не возможность применения соответствующих знаний и навыков “в мирных целях”?

Например, такая вот задачка: лес Монтан из Сомалиленда, непризнанного государства, которое распадается, за несколько недель поднялся из 56-й на 18-ю позицию. Кто голосует за этот объект – сомалийские пираты, все население страны или “продвинутая” сомалийская диаспора? Наверное, “продвинутые” люди могли бы помочь в этом разобраться. Если окажется, что все по правилам, нам остается лишь поучиться у сомалийцев умению мобилизоваться и сплачиваться для достижения общего результата. Если же не все было честным – думать, какие контрмеры можно принять.

Одно слово, поле деятельности есть для каждого. Масштабы и формы деятельности зависят от вашего желания, профессии и азарта. Работаете в турбизнесе – включите “Асканию” в свои маршруты или хотя бы раздайте информацию о ней для своих туристов. Зарабатываете на хлеб рекламой – скреативьте что-то интересное. Когда тебе отваливают за работу бабло, конечно, каждый сможет. Здесь же можно проверить себя, если хотите, на патриотизм. В конечном итоге, и профессия не суть важна. Имеете соответствующие хобби – “замутите” флеш-моб, скреативьте слоган или баннер, снимите сюжет или разошлите по И-нету фото. Тем самым присоединитесь к людям, которые уже что-то делают.

К Николаю Томенко, например. Он делает это не потому, что кто-то возложил на него такие обязанности как на вице-спикера Верховной Рады или представителя определенной политической силы (как видите, мы и здесь о ней не вспоминаем). Просто считает это своим делом, следовательно мотается по Украине, организует фестивали, пресс-туры. Кто-то дает под его имя медиа-ресурсы, кто-то подключается с собственной полиграфической или рекламной фирмой. От эпицентра по имени “Томенко” идут круги – баннеры, телеролики, флаеры. Конечно, есть множество людей, которые все объясняют тем, что “Томенко пиарится”. Так оно легче, если у самого нет идей и желания что-то менять.

Присоединитесь тем самым и к актерам Анатолию Хостикоеву и Натали Сумской, дуэту Потапа и Насти Каменских, гимнастке Анне Бессоновой, певцу Александру Пономареву. Эти и другие известные люди создали комитет общественной поддержки “Аскании” (возглавил комитет неизменный “двигатель” “Таврических игр” Николай Баграев) и так же прилагают много усилий для победы нашего заповедника.

Для победы важен каждый голос, каждый шаг. Член того же комитета поддержки “Аскании” гендиректор телеканала ICTV Александр Богуцкий инициировал на канале появление роликов о заповеднике. Шоу-продюсер Александр Бригинец организует концерты.

А еще достаточно много менее известных людей делают свои, менее громкие, но от того не менее весомые шаги. Хорошие знакомые автора этих строк создали туристический сайт “Тут и там”, где поддерживают “Асканию”. Никто не платил никаких гонораров дизайнеру Андрею Петрову, который “запустил” в Инет интересные и креативные баннеры. Станислав Лячинский, скромный чиновник в одном из столичных учреждений, агитирует за “Асканию” на форумах, в социальных сетях, его можно в любую пору суток спросить о последней статистике или о любом из номинантов конкурса, и получите максимум информации. Оно ему было бы надо?

Итак, до завершения голосования (7 июля) вроде как есть время. Но не так уж его и много, чтобы победить. Следовательно, все зависит от нас. Под лежащий камень в Интернете ничего не течет. И без наших усилий не видеть нам в Украине мирового чуда как своих ушей. Поэтому разозлим одинокую беременную домохозяйку, заведем ее! Она должна сказать себе: что, мы отдадим победу какому-то озеру Титикака? Или Титикаке (видите, не знаем даже, как правильно писать). Но никогда! Никакой Титикаки. Только – Аскания.

А-С-К-А-Н-И-Я.

Говорят, против нее нет оружия.