В Днепропетровской области за уклонение от срочной службы вынесены приговоры 96 призывникам

В Днепропетровской области за уклонение от срочной службы к уголовной ответственности в 2017 году привлечено 96 человек.

Об этом на пресс-конференции в Днепре сообщил заместитель военного комиссара Днепропетровского областного военного комиссариата подполковник Сергей Полуцыган.

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«Всего у нас зафиксировано 1380 (2,3%) тех, кто уклонился от службы в армии, несмотря на повестки, они так и не явились в военкоматы. Соответствующие материалы были переданы в правоохранительные органы. 96 человек привлечены к уголовной ответственности», - сообщил Полуцыган.

По его словам, в этом году повестками в военкоматы были вызваны более 60 тыс. жителей области. Из них - 2,5 тыс. (4%) ранее нарушали правила воинского учета, но на этот раз пришли в военкомат.

Полуцыган сообщил, что всего в 2017 году задача по призыву на срочную службу в регионе выполнена на 100%. Было призвано 2740 человек. Из них 1742 - на службу в ВСУ, 943 - в Нацгвардию и 55 - в спецслужбу автотранспорта.