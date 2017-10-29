Рейд в ночном клубе Киева: всех задержанных отпустили с повестками из военкомата

Задержанных во время рейда в киевском клубе Jugendhub в ночь на 28 сентября отпустили из военкомата. Об этом Громадському сообщил адвокат задержанных Роман Стоичев.

Он отметил, что ребятам выдали повестки на призывную комиссию.

"Мы сейчас готовимся к обжалованию незаконных действий в отношении ребят, которые были задержаны, чтобы обстоятельства их незаконного задержания и лишения свободы были установлены, и их права были восстановлены. В правовом государстве не может царить беззаконие. Надеемся, что суд даст надлежащую оценку действиям правоохранителей и военных военкомата", - сказал он.

Читайте такжеОблава на ночной клуб в Киеве: нескольким задержанным выдали повестки в военкомат и отпустили

Напомним, правоохранители провели обыск в одном из ночных клубов Киева. Во время него в 17 человек были найдены наркотические вещества. В развлекательном заведении также выявлено 11 малолетних и 32 лица, которые уклоняются от призыва на срочную службу. Последних доставлено в столичный пункт сбора призывников, а детей передали родителям. По всем выявленным фактам правонарушений полиция Шевченковского района столицы проводит проверку.