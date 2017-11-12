Принудительный призыв в армию: СМИ рассказали, как можно обойтись без рейдов по ночным клубам

Массовые задержания молодых людей, которые уклоняются от повесток, показало нереформированность украинских военкоматов. События в ночных заведениях Киева и Львова – пример провальной работы, сообщается в сюжете ТСН.Тыждень.

«За последние десять лет, на пример, в связи с тем, что была разрушена система обучения в школьных учебных заведениях «Допризывная подготовка юношей», патриотических кружках, практически нет представления о том, что есть не долг, а фактически ответственность перед государством», - считает ветеран АТО Роман Довбич.

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Однако предмет, который имел бы объяснять будущим защитникам, что без них государство – никак не справится, созданный по стандартам 2004 года. Новейшие учебники изданы шесть лет назад. В книгах нет войны в Украине, а врагом является отнюдь не Россия. Роман Гладковский, главный специалист департамента общего, среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки: «К сожалению, у нас с этим предметом есть две основные проблемы. Во-первых – устаревшая база. Во-вторых – это кадры».

При этом, по мнению военного волонтера Виталия Дейнеги, проблема с призывом заключается в подходах. «Наша армия – не место, куда как скотину палкой надо сгонять призывников. Здесь задача значительно большая. Нам надо популяризировать служения в армии, например. Я наблюдаю совершенно отвратительную и неэффективную рекламу», - считает волонтер.

Следовательно, на четвертом году необъявленной войны, как образовательными, так и рекламными акциями в основном занимаются волонтеры. «Должны быть, во-первых, урегулированы законодательные вопросы. Во-вторых, должна быть массированная качественная, креативная рекламная кампания, которая бы подействовала. Также играет качество отношение к человеку в военкомате и в учебке. Оно должно быть таким, чтобы человек хотел после срочной службы остаться на контракте», - подчеркивает Дейнега.

В свою очередь в Генеральном штабе Вооруженных сил размышляют над тем, чтобы окончательно ликвидировать военные комиссариаты. На их базе должны вырасти специальные территориальные центры комплектования и соцподдержки. «...Создание центров должно улучшить учетно-мобилизационную работу, обеспечить прозрачность и повысить качество предоставления административных услуг гражданам... Будут развернуты специальные вербовочные участки, где будут проводиться с гражданами соответствующие разъяснительные мероприятия относительно поступления на военную службу по контракту...», - отмечают в Генштабе.

Ветеран Роман Довбич всерьез предлагает рассмотреть возможность официально откупаться призывникам. «Лучше, чтобы деньги работали на государство, а не шли в карман какому-то чиновнику», - предлагает он.

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Следует отметить, что в Киеве и Львове произошли принудительные задержания молодых людей, которые могут уклоняться от получения повестки в военкомат. Так, в ночь на 28 октября в развлекательном клубе Югендхаб полиция устроила обыски. Там искали у посетителей, в основном студенческого возраста, якобы наркотики.

«В клубе, внутри, ближе к выходу мы стояли и перед нами были сотрудники уже именно в военной форме. С нашивками. Это были представители военкомата», - рассказал Антон Косенко, задержанный в ночном клубе Киева.

«...Пришел, начали танцевать. Но ближе к двум ночи залетели люди в масках. У кого-то была надпись «полиция». Нам сказали повернуться к стене, руки – на стену. Кому-то сказали сидеть, кому-то сказали лежать. Когда кто-то пытался снимать что-то, на них кричали, угрожали, примеры применяли. У тех, у кого ничего не нашли, у меня в том числе, просто взяли, поставили отдельно. Сказали: «Ну, стой. Жди», - добавил 24-летний парень, студент одного из столичных вузов.

Впоследствии около четырех утра ребят привезут в сборный пункт Киевского городского военкомата. Этот факт мгновенно приобрел огласку в прессе. «Руководство говорит, что либо вы ночуете, утром проходите медкомиссию и дальше – распределение по войскам. Или вы подписываете повестку», - рассказал Косенко.

Во Львове 4 ноября были задержания. Переулок Кривая липа перегородили военные. «Проезд Кривая липа перекрыли военные. Проверяют документы у всех ребят призывного возраста. Отпускают только тех, кто имеет документы или студенческий при условии, что дневная форма обучения. Часть военных с полицией пытались прорваться в заведение «Парадокс», - сообщали в социальных сетях. События в столице и Львове вызвали настоящий скандал - комиссары явно превысили полномочия. «Качество тех, кого так загребли в клубе, будет очень низкой. И это просто будет бесполезная трата государственных денег на их подготовку», - не исключает Виталий Дейнега, волонтер ГО «Вернись живым».

Сейчас, похоже, надо ждать реформу военкоматов. Следует помнить о самой богатой стране Европы - Швейцарии. В этой стране армия - это все мужское население от дворника до директора банка, способно держать автомат в руках.