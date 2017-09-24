Самый жестокий маньяк века: пологовский насильник впервые за 10 лет заговорил с журналистами (видео)

Сегодня этот человек возглавляет рейтинги самых кровавых серийных убийц и впервые за 10 лет он заговорил. История Сергея Ткача о том, как бывший спортсмен и сотрудник милиции превратился в душегуба, говорится в сюжете "Украинских сенсаций".

"Пологовский маньяк" сейчас находится в Житомирской колонии № 8, где отбывает пожизненное заключение. На его руках - кровь доказанных 37 жертв, но, по его признанию, их более 100. Ткач убивал и насиловал девушек в возрасте от 9 до 17 лет.

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В 2005 году, когда его поймали, он сказал правоохранителям: "Как долго я вас ждал". Кроме того, насильник вел дневник, в который записывал все жуткие подробности преступлений.

Также маньяк рассказал, что никогда не думал о том, как после смерти детей пришлось жить родителям. И утверждает, что лиц своих жертв он не запоминал.

В этой истории шокирует и то, что Ткач, находясь за решеткой, женился на 27-летней девушке Елене Сергеевне, которая уже родила ему ребенка.

По словам Елены, она "охотилась" на Сергея долгих 12 лет. "Мне он нравился с момента, когда я о нем узнала", - говорит девушка.

Как сообщал УНИАН, тело 17-летней студентки юридической академии Татьяны Маснюк, которую искали почти неделю в Одессе, нашли в лесополосе за городом. По подозрению в убийстве правоохранители задержали таксиста, который и указал на место преступления.