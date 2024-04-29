Генсек НАТО считает, что чрезвычайно важно, что в течение последних нескольких недель наблюдаются изменения в вопросе возобновления предоставления помощи для Украины.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг упрекнул союзников за несвоевременные поставки оружия и боеприпасов в Украину. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Генеральный секретарь Альянса отметил, что Украина не получила все виды оружия, которые ей пообещали предоставить союзники.

"Союзники НАТО не выполнили то, что обещали", - подчеркнул Столтенберг.

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В частности, по его словам, в США потратили месяцы, когда не могли согласовать дополнительную помощь для Украины, а европейские союзники до сих пор не доставили то количество боеприпасов, которое пообещали.

"Это привело к серьезным последствиям на поле боя. Нехватка боеприпасов создала возможность россиянам продвигаться вперед вдоль линии фронта. Недостаток в средствах противовоздушной обороны сделал возможным большему количеству российских ракет поражать цели. И недостаток дальнобойных возможностей позволил россиянам сосредоточить большее количество сил", - подчеркнул Столтенберг.

В этой связи, как отметил генеральный секретарь Альянса, чрезвычайно важно, что в течение последних нескольких недель наблюдаются изменения в вопросе возобновления предоставления помощи для Украины. В частности, в США утвердили дополнительную помощь на почти 61 млрд долларов, в Великобритании объявили о крупнейшем пакете помощи, включая предоставление средств для ПВО, а также многие другие союзники активизировались с различным объявлениями.

"Теперь, наша ответственность заключается в том, чтобы эти объявления, были превращены в реальные доставки", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что поставки оружия и боеприпасов надо делать как можно скорее, поскольку время и каждый день имеют значение.

Война в Украине - помощь партнеров

Российско-украинская война продолжается и первый пакет помощи от США призван остановить активное продвижение врага на фронте, заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

"Сейчас мы видим первый этап, это как тушение пожара. Важно сейчас этот пожар локализовать. Это быстрые пакеты. Но даже у них уже есть бронированная техника, есть ATACMS. То, что надо на суше для сдерживания врага. А дальше будет усиление в воздухе, не стоит забывать, что F-16 на повестке дня. И дальше это усиление подразделений техникой", - пояснил эксперт.

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