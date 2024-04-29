По словам президента, "работа, которую мы сейчас осуществляем, ставит вас на необратимый путь к членству в Альянсе".

НАТО может создать спецфонд финансовой поддержки для Вооруженных сил Украины на сумму около 100 млрд евро. Об этом в Киеве во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, у союзников Украины действительно есть возможность воплотить в жизнь такую инициативу. Зеленский подчеркнул, что для Киева очень важны детали создания такого фонда.

"Важно, чтобы это было не за счет двусторонних объемов, которые отмечены нашими соглашениями по гарантиям безопасности", - сказал глава государства.

Он также выразил уверенность в том, что Украина станет членом НАТО, ведь "работа, которую мы сейчас осуществляем, ставит вас на необратимый путь к членству в Альянсе".

"Украина заслуживает приглашения в НАТО. И нашей силой, и нашей защитой общих ценностей, и нашим значением для будущего всей Евроатлантики", - подчеркнул Зеленский.

Визит Столтенберга в Киев

В понедельник, 29 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл с необъявленным визитом в Киев. Он, в частности, отметил, что страны - члены Альянса усиливают собственное оборонное производство и работают над совместным производством с Украиной.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для перехвата инициативы в противостоянии России. По словам главы государства, это финансовая помощь, своевременные поставки оружия и то, "что за эти деньги мы получим".

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