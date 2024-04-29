Солдаты устали, но не потеряли мотивацию, говорит военный.

Украинские солдаты и офицеры очень устали за более чем два года полномасштабной войны, но усталость не стоит путать с потерей мотивации защищать государство. Об этом в интервью УП рассказал заместитель командира батальона 5-й отдельной штурмовой бригады Михаил Онуфер.

"Люди устали морально и физически. Вести боевые действия, видеть потери (...) А у каждого свой характер, для кого-то месяц боевых действий - это уже много, кто-то может держаться дольше - полгода, год. (...) Мотивация у людей есть, и она высокая. Ко мне подходят ребята и говорят: "Я не отказываюсь воевать, просто дайте мне отдохнуть, пустите в отпуск". (...) Человек возвращается после поездки к жене, детям и работает на все 100", - объясняет военный.

По словам Михаила, тем, кто в гражданской жизни работал на физических работах, на фронте легче. Тем, кто пришел из офисов и попал в пехоту - тяжелее.

Видео дня

Вместе с тем он призывает не забывать, что устают не только солдаты, но и офицеры.

"У самих офицеров никто не спрашивает, как они себя чувствуют. И если солдат хотя бы иногда отпускают в отпуска, то командиров, особенно это касается тактического звена - командир взвода, роты - очень и очень редко. А у них безумная усталость. Были бы ротации, уверен, все было бы по-другому. Никто же не говорит, что это должен быть год во Львове или Чернигове. Вполне достаточно 2-3 месяцев, и можно заводить обратно", - объясняет офицер.

По словам Михаила, военно-политическое руководство хорошо понимает это положение вещей. Он отметил, что лично видел, как Александр Сырский, когда еще был командующим Сухопутных войск, ездил в подразделения и смотрел на это все.

"Все упирается, опять же, в резервы. Резервы - это мобилизация, надо нормально провести мобилизацию, чтобы они были. А закон только проголосовали, он принят слишком поздно", - убежден военный.

Проблемы с дефицитом бойцов бригада Михаила начала испытывать в марте 2023 года, когда среди личного состава было уже много раненых. Были и те, кто хитрили: за время отпуска специально женились и начинали усыновлять детей жены от первого брака, чтобы получить отсрочку.

Михаил надеется, что проблема будет решена, и его подразделение сможет уйти на длительную ротацию, чтобы отдохнуть и пройти слаживание.

"Восстановление, ротация и слаживание - это ключевые приоритеты в моих ожиданиях. Я надеюсь, командование делает все, чтобы провести эти "качели", когда одна бригада вышла на восстановление, другая зашла воевать и так далее. Нереально же два года без перерыва воевать", - отмечает военный.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, за нарушение правил воинского учета в Украине существуют штрафы. Вскоре они могут значительно возрасти. Сейчас штрафы составляют от 510 до 850 грн, но они вырастут до уровня от 17 000 до 25 500 грн.

Также мы рассказывали, что военные эксперты скептически относятся к возможности пополнения армии за счет граждан, находящихся за рубежом. Военный обозреватель Евгений Дикий призывает быть реалистами: у нашего государства "остался мобилизационный запас только из тех, кто все еще находится в Украине".

Вас также могут заинтересовать новости: