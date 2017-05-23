Подозреваемый в убийстве 17-летней студентки в Одессе признался в еще одном эпизоде

Подозреваемый в убийстве и сожжении 17-летней студентки национального университета «Одесская юридическая академия» Татьяны Маснюк заявил, что убил еще одну женщину в 2014 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом подозреваемый заявил сегодня журналистам в Киевском райсуде города, который избирал мужчине меру пресечения.

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В частности, 26-летний подозреваемый, который был доставлен в суд в бронежилете, признал, что убил Маснюк, а также еще одну женщину.

Находясь в специальном огороженном помещении, он сказал журналистам, что «была еще одна женщина в 2014 году». Он заявил, что заслуживает смерти, а убийства якобы совершает во время внезапных приступов ярости. Злоумышленник также утверждает, что еще с детства издевался над животными, а если рядом во время приступов никого не было, то наносил увечья самому себе.

Как отметил в ходе брифинга прокурор Одесской области Олег Жученко, все детали могут быть известны только подозреваемому.

«Установлены обстоятельства убийства, а мотив может рассказать, конечно, только он», - сказал прокурор. Он также усомнился в пояснениях задержанного, назвав их «нелогичными».

По мнению экспертов, задержанный может лгать, надеясь на то, что его признают невменяемым.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Киевский районный суд Одессы взял под стражу подозреваемого в разбойном нападении и убийстве 17-летней студентки национального университета «Одесская юридическая академия» Татьяны Маснюк.

Отмечается, что, по данным следствия, 26-летний мужчина, который неофициально работал таксистом, завез девушку в лесополосу на Овидиопольской дороге, убил и ограбил. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджег тело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители 21 мая задержали мужчину на территории Одесской области.

Досудебное расследование в уголовном производстве по п. 6 ч. 2 ст. 115, ч.4 ст.187 УК Украины (умышленное убийство из корыстных побуждений; разбой) продолжается.

Подозреваемый взят под стражу сроком на 60 суток без права внесения залога.

По словам начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрия Головина, правоохранители также подозревают мужчину в ряде других аналогичных преступлений.