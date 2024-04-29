Недавно специалисты "Укргаздобычи" ввели в эксплуатацию новую скважину.

В первом квартале года группа "Нафтогаз" увеличила добычу газа на 12%, если сравнивать с аналогичным периодом 2023-го. Об этом сообщили в пресс-службе группы "Нафтогаз".

"Это результат запуска новых продуктивных скважин, а также эффективной работы со старым фондом. Наша цель – сохранить эту тенденцию и выйти на рост добычи также по результатам года", – говорится в заявлении главы группы Алексея Чернышова.

Наиболее высокие показатели добычи демонстрирует восток Украины, однако если говорить о западных и центральных областях, то там план удалось перевыполнить также.

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По словам руководителя "Укргаздобычи" Олега Толмачева, сейчас компания нацелена на продолжение развития собственной добычи, делая ставку на новые технологии и инженерные решения. Несмотря на риски, связанные с обстрелами, в компании и в дальнейшем будут делать все возможное, чтобы обеспечить потребности Украины в сложные времена.

В "Нафтогазе" напоминают, что не так давно силами "Укргаздобычи" была введена в эксплуатацию скважина с суточным дебитом 140 тыс. куб. м. Речь идет о пятой новой высокопроизводительной скважине с начала 2024-го.

Группа "Нафтогаз" – последние новости

Ранее УНИАН писал, что АО "Укргаздобыча" увеличило добычу товарного газа для страны. Впервые за историю добыча от новых введенных скважин превысила 1 млрд куб. м в год.

Накануне зимы Украина запустила две мощные газовые скважины, которые вместе дают почти 500 тысяч кубометров газа в сутки, сообщает Министерство энергетики Украины.

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