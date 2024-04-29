Европе еще есть чем удивить даже бывалых туристов.

Кажется, туристы уже изъездили всю Европу вдоль и поперек, и ей уже совершенно нечем удивить. Однако это далеко не так.

Опытная путешественница Мэги Канко в своем новом материале для Travel Off Path назвала пять малоизвестных туристических направлений в Европе, которые точно смогут удивить туристов в 2024 году.

1. Вильяхойоса, Испания. Первое место в рейтинге досталось испанской "жемчужине", где туристы смогут насладиться типичным пляжным отдыхом.

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"Вильяхойоса, расположенная на залитых солнцем берегах Коста-Бланки, – это именно то, что вы можете себе представить, услышав о тихом приморском городке. Все эти красочные дома на берегу моря, набережные с пальмами, песчаные пляжи и дешевая, но аппетитная еда заставят вас почувствовать, что вы живете в своем собственном летнем раю", – так описывает победителя путешественница.

2. Арес дель Маэстре, Испания. Этот суровый город на вершине холма является прекрасным примером того, что Испания может предложить гораздо больше, чем просто сказочные пляжи.

"В этом городе с древними каменными домами и знаменитым замком 13-го века вы действительно почувствуете, что перенеслись в прошлое", – отметила Мэги.

3. Примоштен, Хорватия. Этот городок станет идеальным выбором для тех, кто давно хотел исследовать Хорватию, но не хочет иметь дело с толпами туристов в Дубровнике.

"Не волнуйтесь, вы по-прежнему сможете отдыхать на рыхлом песке побережья Далмации и плавать в лазурных водах Адриатики – просто вы сможете делать все это где-нибудь в более тихом и уединенном месте", – рассказала эксперт.

4. Плавучая деревня Бокоди, Венгрия. Многие туристы недооценивают венгерскую сельскую местность, однако там можно отыскать кое-что интересное. Прямо над озером Бокоди расположены несколько красочных деревянных домов, построенных на сваях, что создает иллюзию того, что все это место плывет.

"Но прежде чем вы соберете чемоданы, хочу отметить, что это довольно отдаленное место, и любоваться домами можно будет только издалека – в конце концов, это частная собственность. Но виды на рассвете настолько мечтательны и сюрреалистичны, что, на мой взгляд, приехать сюда все же стоит", – предупредила путешественница.

5. Наантали, Финляндия. Этот очаровательный финский курортный город, расположенный в 14 км от Турку, может предложить туристам отдых на любой вкус: от очаровательного старого города и красочных деревянных домов до оживленной, но уютной гавани, наполненной рыбацкими лодками. Также здесь расположено знаменитое поместье Култаранта, являющееся официальной летней резиденцией президента страны. Его обязательно нужно посетить всем, кто хочет полюбоваться местной архитектурой, панорамными видами или просто насладиться освежающей прогулкой по живописным тропам.

"Имейте в виду, что это очень тихий город. Специализированные заведения, такие как сувенирные магазины, например, обычно единственные в своем роде и закрываются к 16:00, поэтому постарайтесь сделать все покупки до этого времени", – отметила Мэги.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали семь популярных туристических направлений по всему миру, которые не ждут у себя туристов летом 2024 года, а также предложили альтернативные варианты, куда можно поехать вместо них.

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