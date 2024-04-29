Только два сценария - контрнаступление или отход: эксперт о ситуации под Часовым Яром

По мнению Александра Мусиенко, сейчас перед украинскими защитниками стоит главная задача - удержать фронт до прибытия американской помощи.

Российско-украинская война продолжается и сейчас у Украины есть два варианта ведения боевых действий под Часовым Яром, считает военный эксперт Александр Мусиенко.

"Цели и задачи могут ставиться разные. От того, чтобы провести определенный рывок и провести контрудар, чтобы снять давление, до обеспечения отхода с определенных позиций, так бывает. Ситуация там очень сложная. Наши подразделения делают все возможное, чтобы сдержать врага и выиграть время. Какой будет замысел - увидим в ближайшее время, сценария только два", - сказал Мусиенко в эфире телемарафона.

Он также добавил, что помощь от США будет применяться в соответствии с теми рисками, которые есть на фронте.

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"Из рисков, во-первых - это то, что было потеряно много времени. Все идет к тому, что мы потеряли полгода, когда надо было сдерживать врага голыми руками. Если бы не БПЛА, было бы еще сложнее, но это позволило сдержать врага. Сейчас, когда ситуация будет улучшаться, останавливать врага станет легче", - пояснил Мусиенко.

По словам эксперта, сейчас этот вызов стал еще сильнее, поскольку Россия увидела, что Украина получит помощь от США. Поэтому Кремль пытается к тому времени оккупировать как можно больше территорий.

"Поэтому они ускорили те действия, которые планировали сделать позже, на середину мая. Они это делают сейчас, атакуют меньшими силами, не такими подготовленными, но они атакуют. И перед нашими подразделениями сейчас стоит задача завоевать время, пока помощь подходит. И тогда будет задача использовать эту помощь. Когда это оружие будет - это наступление будет остановлено, я в этом уверен. Но до тех пор, я допускаю, что нашим войскам придется отступать еще с некоторых позиций. Надо быть готовым, что враг будет иметь определенные тактические успехи на Востоке", - отметил Мусиенко.

Российско-украинская война: важные новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, от чего зависит перехват инициативы на фронте Вооруженными силами Украины и развертывание дальнейшего украинского контрнаступления. По его словам, речь идет о трех пунктах.

Кроме того, Зеленский заявил, что в Украину пока поступает не все из новой помощи от США . Поэтому, по его словам, Россия пытается использовать эту ситуацию в свою пользу.

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