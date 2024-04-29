Визит китайского лидера в Европу продлится с 5 по 10 мая.

Некоторые страны Европы и мира считают, что США отошли во внутреннюю политику и пытаются этим воспользоваться. Об этом заявил в эфире телемарафона военный и политический эксперт Александр Мусиенко, комментируя запланированную поездку лидера Китая в Европу.

"Китай сейчас пытается предложить определенный проект связей с Европой без США, и установление этих связей, как торговых, так и безопасностных. У Сербии много экономических проектов. И это чуть ли не единственная страна Европы, которая покупает у Китая системы ПВО. Там свои интересы, довольно серьезные. А с Парижем все понятно – Макрон заявлял о стратегической автономии, невозможности быть вассалами США", – пояснил эксперт.

По его мнению, Франция поспешила с такой позицией, поскольку думала, что Вашингтон сейчас не интересует внешняя политика.

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"Германия же придерживается вектора на стратегический диалог с Вашингтоном... Но для нас это полезно, пусть соревнуются в том, кто больше может поддержать Украину. И даже новые заявления Макрона о дебатах по политике ядерного сдерживания РФ – они тоже полезны, ведь это поднимает ряд вопросов, как противодействовать РФ", – отметил эксперт.

Визит Си Цзиньпиня в Европу: что известно

Накануне Bloomberg сообщил, что президент Китая Си Цзиньпин посетит Европу впервые примерно за пять лет на фоне роста напряженности в отношениях с Западом по ряду вопросов, включая торговлю, обвинения в шпионаже и поддержку Пекином России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай действительно может помочь восстановить мир для Украины. Таким образом он прокомментировал встречу китайского лидера с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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