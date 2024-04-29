Практически ни единого облачка не будет на небе 30 апреля. По всей Украине, кроме Крыма и Одесской области, ожидается ясная и безоблачная погода. Воздух прогреется до +20°...+22°, на Закарпатье - до +24° и только в Крыму будет свежее, +15°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +9°, днем +20°.
- Во Львове во вторник будет ясно и безоблачно. Ночью +9°, днем +20°.
- В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +9°, днем +21°.
- В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +8°, днем +21°.
- В Тернополе 30 апреля ночью будет +9°, днем +21°, ясно и безоблачно.
- В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +20°.
- В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +7°, днем +20°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +24°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах во вторник - ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +20°.
- В Виннице завтра будет +5°...+20°, ясно и безоблачно.
- В Житомире во вторник ночью будет +7°, днем +20°, ясно и безоблачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+20°, ясно и безоблачно.
- В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +21°.
- В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +21°, ясно и безоблачно.
- В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +9°...+20°.
- В Одессе 30 апреля - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +20°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +10°, днем +21°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +22°.
- В Запорожье температура ночью +11°, днем +21°, ясно и безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +7°, а днем +20°, ясно и безоблачно.
- В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +20°.
- В Днепре температура ночью будет +11°, днем +21°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +11°...+15°э
- В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +22°.
- В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +22°.
Приметы погоды 30 апреля
Если ясный солнечный день, то лето сухое, а если тучи на небе - лето дождливое.