По всей стране будет много солнца, тепло и никаких дождей.

Практически ни единого облачка не будет на небе 30 апреля. По всей Украине, кроме Крыма и Одесской области, ожидается ясная и безоблачная погода. Воздух прогреется до +20°...+22°, на Закарпатье - до +24° и только в Крыму будет свежее, +15°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +9°, днем +20°.

Во Львове во вторник будет ясно и безоблачно. Ночью +9°, днем +20°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +9°, днем +21°.

В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +8°, днем +21°.

В Тернополе 30 апреля ночью будет +9°, днем +21°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +20°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +7°, днем +20°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +10°, днем +24°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - ясно и безоблачно, ночью +8°, днем +20°.

В Виннице завтра будет +5°...+20°, ясно и безоблачно.

В Житомире во вторник ночью будет +7°, днем +20°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +6°...+20°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +21°.

В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +21°, ясно и безоблачно.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +9°...+20°.

В Одессе 30 апреля - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +20°.

В Херсоне во вторник ночью будет +10°, днем +21°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +10°, днем +22°.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +21°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +7°, а днем +20°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +20°.

В Днепре температура ночью будет +11°, днем +21°, ясно и безоблачно.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +11°...+15°э

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +22°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +22°.

Приметы погоды 30 апреля

Если ясный солнечный день, то лето сухое, а если тучи на небе - лето дождливое.

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