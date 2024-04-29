В частности речь идет о прекращении консульских услуг для украинских мужчин призывного возраста за рубежом.

МИД Украины ограничило предоставление консульских услуг мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за рубежом. Поэтому теперь они смогут заменить свои паспорта только в Украине, а это означает, что военнообязанные должны вернуться в страну, где будут под риском попасть под призыв в армию.

Издание The Telegraph поделилось мыслями украинцев по этому поводу и рассказало историю украинца Владимира, который после начала полномасштабного вторжения отправил свою бывшую жену и ребенка за границу, а сам остался в Украине, однако через два года все же сам уехал в Германию из-за того, что его признали непригодным к службе по состоянию здоровья.

Теперь Владимир может оказаться в неудобном положении из-за такого закона. Мужчина подчеркнул, что не собирается возвращаться в Украину.

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"Это было морально трудно [уехать], но я решил, что я нужен своей семье. Я не чувствую никакого давления со стороны родных или друзей, чтобы я вернулся. Мои друзья понимают мою ситуацию", - отметил он.

Для чего Украина ввела такие ограничения

В издании рассказали, что такой шаг, к которому прибегла Украина, призван помочь восполнить острую нехватку человеческого ресурса в ВСУ, а также направлен преодолеть напряженность в отношении мужчин, которые смогли избежать запрета на выезд за границу во время военного положения.

"Но критики, в том числе некоторые военнослужащие, предупреждают, что это может быть неконституционным и просто поощрять тех, кто уже находится за границей, держаться подальше. Польша предполагает, что может даже депортировать украинских мужчин на родину для призыва на военную службу", - добавляют в материале.

Украинские и западные военные эксперты выяснили, что дефицит личного состава является одной из трех критических проблем, которые нужно решить, если Украина хочет противостоять нынешнему российскому наступлению и наконец перехватить инициативу.

"Основное внимание уделяется боеприпасам, особенно зенитной артиллерии, укреплениям, содержащим в себе надлежащие оборонительные линии, и, в-третьих, этому вопросу человеческих ресурсов", - отметил один западный чиновник, комментируя недавние переговоры с Украиной.

В то же время один из украинских чиновников сообщил в комментарии для The Telegraph, что правительство не совсем уверено в том, как именно будет работать такой закон, ведь вопрос об освобождении от призыва тех, кто по состоянию здоровья не может воевать, то есть таких, как Владимир, скорее всего, не были рассмотрены.

По данным статистического агентства ЕС, в странах Европейского Союза живет 4,3 млн украинцев, 860 тысяч из которых - это мужчины в возрасте 18 лет и старше. В британском правительстве заявили, что выдали 256 тысяч виз по своей программе для украинских беженцев, однако неизвестно, сколько из них было выдано именно мужчинам призывного возраста.

Как на это отреагировали мужчины за рубежом

Однако украинские мужчины рассказали журналистам, что они не планируют возвращаться воевать и считают закон несправедливым.

"Мой паспорт до сих пор действителен, но я думаю, что для многих людей, которые приехали сюда из оккупированных районов, таких как Мариуполь, эта ситуация является несколько оскорбительной. Россия разрушила их дома, а теперь их собственная страна расправилась с ними", - подчеркнул 39-летний Владимир.

Строитель с Запада Украины Владимир, который сейчас живет и работает в Чехии в течение последних 8 лет, отметил, что закон является несправедливым.

"Закон несправедлив. И все мои украинские друзья из Чехии, Луцка и Киева так думают. Никто этим не доволен. Власть нас заставляет, а с такими законами мы от них отойдем. Будем принимать гражданство в других странах. Люди не вернутся. Чем дольше длится война, чем больше принимается таких законов, тем больше люди ненавидят Украину и власть. Зачем мне возвращаться и воевать? Почему власть до войны не заботилась о таких трудовых мигрантах, как я? С каждым днем у нас остается все меньше территории и все меньше людей. Кто-то погиб, кто-то переплыл Тису, чтобы спастись", - сказал украинец.

Кроме того, один из мужчин, который признался, что выехал из Украины нелегально и сейчас находится в Индонезии, отметил, что не чувствует обязанности воевать за страну и считает себя больше наблюдателем, чем участником войны.

Что об этом думают военнослужащие

Также такой закон раскритиковали и некоторые военные.

"Я абсолютно с ними согласен, говорить им, что они выехали из Украины, поэтому они больше не украинцы - это ненормально. Надо приглашать людей обратно, встречать их с радостью, а не говорить, что они не украинцы. Это бред", - прокомментировал сержант 113-й харьковской бригады Никита Роженко.

По его словам, власть должна не угрожать людям за рубежом, а позволить мужчинам выбирать свои подразделения.

"Никто не прислушался к военным. Военные хотят прямого набора в бригады, без прохождения через комиссариаты. Это будет гораздо эффективнее и гораздо справедливее. Это приведет нас к победе, и люди будут служить там, где они хотят, как они хотят и с теми, с кем они хотят. Многие люди хотят служить, они просто не хотят попасть в "мясную бригаду"", - пояснил Роженко.

Военнослужащий решил не приводить примеры таких бригад, однако отметил, что солдаты знают, какие есть хорошие, а какие плохие подразделения и командиры.

"Бригады, которые понимают людей, очень ценные, и их надо сохранить, естественно, будут расширяться и становиться сильнее, в то время как плохие подразделения будут приходить в упадок и в конце концов исчезнут. В конце концов, Украина получила бы более эффективную и профессиональную армию. Это было бы как набор на свободном рынке - а сейчас мы имеем СССР", - подчеркнул сержант.

Ограничения МИД для военнообязанных украинцев за рубежом: что известно

Как писал УНИАН, с 23 апреля украинские консульства перестали предоставлять услуги мужчинам, которые находятся за границей. Среди таких услуг является оформление заявок на получение загранпаспортов и их выдачу. Однако мужчины смогут получить удостоверение личности на возвращение в Украину.

В Министерстве иностранных дел Украины объяснили, что это связано с законом о мобилизации, который приняла Верховная Рада. Однако мужчины смогут получить удостоверение личности на возвращение в Украину.

В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что возвращение мужчин призывного возраста из-за рубежа в Украину является вопросом справедливости.

"Эти мужчины не должны об этом забывать, когда они спорят, что государство Украина им что-то задолжало. Они должны не забывать, что они на самом деле не намного больше предложили государству Украина", - отметил министр.

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