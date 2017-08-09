Задерживают даже больных и пожилых людей: Джемилев рассказал о методах оккупантов в Крыму

Лидер крымских татар, народный депутат, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявляет, что в оккупированном Крыму пренебрежение правами человека доходит до небывалых масштабов, цинизма и абсурда.

Об этом Джемилев написал на своей странице в Facebook.

«Наряду с указанными процессами, происходящими в Украине, в оккупированном Крыму пренебрежение правами человека доходит до небывалых масштабов, цинизма и абсурда», - отметил он.

«Судилища, обыски и задержания в том числе больных, пожилых - это методы оккупантов, которые наивно предполагают, что это может запугать крымских татар», - добавил Джемилев.

Однако лидер крымских татар выразил твердое убеждение, что «за все придется отвечать, за все преступления в Международном суде ООН».

Как сообщал УНИАН, 8 августа российские полицейские задержали 76-летнего крымскотатарского активиста Сервера Караметова, который вышел на акцию протеста к Верховному суду Крыма в Симферополе.

Активист требовал возле здания суда, где проходит заседание в отношении Ахтема Чийгоза, чтобы оккупанты немедленно отпустили незаконно задержанного.

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9 августа суд Симферополя признал Караметова виновным и приговорил его к штрафу 10 тысяч рублей (около 4200 гривен).

Справка УНИАН. Россия в марта 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый договор о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.