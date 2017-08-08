В оккупированном Крыму задержан крымскотатарский активист за одиночный пикет

Российские полицейские задержали крымскотатарского активиста Сервера Караметова, который вышел на акцию протеста к Верховному суду Крыма в Симферополе.

Об этом сообщил в Facebook глава Центральной избирательной комиссии курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

"Полицейские задержали Сервер агъа Караметова с одиночного пикета", - написал он.

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Активист требовал под зданием суда, где проходит заседание по Ахтему Чийгозу, чтобы оккупанты немедленно отпустили незаконно задержанного.

Караметов держал плакат с надписью: "Путин и (Аксёнов), наши дети (Ахтем Чийгоз) не террористы! Хватит обвинять крымских татар".

«Сервер агаа перед зданием, где проходит заседание по Ахтему Чийгозу требует его отпустить», - пропокмментировал фото пикета Смедляев.

Мусульманин-крымский татарин, адвокат, правозащитник Эмиль Курбединов в своем комментарии к случившемуся написал, что Караметов болен.

«У Сервер агъа нарушена координация движений. Он может только рывками двигать руками и телом! Теперь этот факт хотят преподнести как неповиновение?! Что вырывался. Он воды в стакан еле смог налить себе», - отметил правозащитник.