Евровидение-2017: букмекеры назвали тройку фаворитов (инфографика)

Букмекеры начали принимать ставки на победителя Евровидения-2017, которое пройдет в Киеве. Победу прогнозируют Италии, ее представляет Франческо Габбани с песней Occidentali's Karmа, говорится на сайте Еurovisionworld.

Второе место букмекеры отдают Болгарии, которую будет представлять Кристиан Костов с песней Beautiful Mess, а третье - шведскому певцу Робину Бенгтсону с песней I Can not Go On. Нашей стране пока прогнозируют 23 место.

Напомним, 62-й международный песенный конкурс Евровидение весной 2017 года примет столица Украины. Главной ареной песенного конкурса выбран Международный выставочный центр.

Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.