Россия сама себя изолировала от Евровидения-2017 - Кириленко (видео)

Кремль своим решением изолировал весь российский народ от возможности увидеть Евровидение-2017. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко в эфире Украинского радио.

"Россия сама себя изолировала от Евровидения-2017. Более того, Кремль таким решением изолировал весь российский народ от возможности увидеть это фантастическое и прекрасное шоу, в котором принимают участие 42 страны не только Европы, но и мира", - рассказал вице-премьер.

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По его словам, миллионы россиян благодаря спутниковому телевидению и интернету, независимо от воли Кремля и Путина, будут смотреть выступления 42 участников песенного конкурса.

Кириленко также рассказал, что подготовка к Евровидению в Киеве проходит усиленными темпами. "Еще несколько уникальных вещей предложит Украина на нынешнем Евровидении, и все те, у кого есть добрая воля, кто хочет мира и дружбы во всем мире и в Европе, - они и будут участвовать, и будут смотреть Евровидение", - заявил он.

Европейский вещательный союз ранее официально подтвердил, что Россия не примет участие в Евровидении, поскольку не согласилась на предложенные альтернативы после отказа Украины пустить Самойлову в страну. ЕВС предлагал России транслировать выступление певицы через спутник, либо сменить конкурсанта.

Первый канал назвал эти варианты неприемлемыми и заявил, что не будет транслировать Евровидение-2017.

Как сообщал УНИАН, 22 марта СБУ запретила въезд на территорию Украины Самойловой сроком на три года. По словам руководителя Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елены Гитлянской, "решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины".

Самойлова в июне 2015 года принимала участие в гала-концерте в оккупированном Россией Крыму.